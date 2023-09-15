Немає Зеленського, але є Пригожин: у Jerusalem Post склали рейтинг найвпливовіших євреїв

У рейтингу керівник ПВК "Вагнер" посів 52 місце з позначкою "посмертно". На 3 місці опинився держсекретар США Ентоні Блінкен.

Газета "Jerusalem Post" опублікувала свій щорічний рейтинг найвпливовіших євреїв, і цього року президент України Володимир Зеленський не увійшов у цей список. Важливо зазначити, що минулого року він посідав одне з провідних місць. Цього року перше місце в рейтингу посів гендиректор OpenAI Сем Альтман.

На другому місці в рейтингу найвпливовіших євреїв, опублікованому газетою "Jerusalem Post", перебуває прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, а на третьому місці — держсекретар США Ентоні Блінкен.

У переліку представлені борці з антисемітизмом, медіаінфлюенсери, зірки музики і спорту, медики тощо.

У рейтингу "Jerusalem Post" ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин був згаданий на 52-му місці з позначкою "посмертно".

Газета щорічно публікує цей рейтинг з нагоди єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у серпні 2023 року увійшов у топ уподобань громадян Сполучених Штатів Америки, за якими вони стежать, за підсумками опитування соціологічної компанії Gallup. Обійшла главу держави лише одна людина.

3 травня повідомлялося, що Україна піднялася на 27 позицій, а РФ продовжує падати в рейтингу свободи преси у світі. В організації "Репортери без кордонів" зазначили, що незважаючи на війну, Україна продовжує боротьбу з кремлівською пропагандою, чого не скажеш про Російську Федерацію.