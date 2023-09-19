"Один пояс — один шлях": Путін планує поїхати в Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном

За даними росЗМІ, президент РФ Володимир Путін прибуде до Пекіна в жовтні для проведення двосторонніх переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого цитує ТАСС.

"У жовтні розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках участі глави російської держави в заходах міжнародного форуму "Один пояс — один шлях", — сказав Патрушев.

Нагадаємо, 22 серпня глава російської компанії Polymetal Віталій Несіс заявив, що планує її продати новим власникам, серед яких є інвестори з Китаю. Причина продажу — спроба обійти накладені США санкції та надія не втратити бізнес у РФ.

Нагадуємо, Китай, хоч і виступає як союзник Росії, офіційно заперечує, що продає ЗС РФ компоненти для виробництва зброї. Представники КНР запевняють, що повідомлення про це поширюють "безвідповідальні ЗМІ", тоді як вони все роблять для миру в Україні. Водночас ЗМІ стверджують, що країна-агресор отримала оптичні приціли, бронежилети, шість вертольотів і тисячу дронів.

21 серпня в КНР заявили, що Пекін не постачає Москві компоненти для виробництва зброї.