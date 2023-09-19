Наслідки турецького лиха: у Малатьї одночасно знесли вибухівкою 9 багатоповерхівок (відео)

Для проведення таких цільових руйнувань було використано 1 660 кілограмів вибухівки і 30 тисяч капсул.

У турецькій провінції Малатья, яка зазнала великих руйнувань під час землетрусу в лютому цьогоріч, за допомогою вибухівки одночасно було знесено дев’ять 15-поверхових будинків, пише турецьке видання TRT Haber.

Будівлі, де експертними групами було використано 1 660 кілограмів вибухівки та 30 тисяч капсул, були знесені одночасно за лічені секунди після подачі команди. Водночас ці дії супроводжувалися ретельно контрольованими охоронними заходами. Після руйнування в районі утворилися високі хмари пилу.

Загалом у провінції Кахраманмараші цілеспрямовано зруйновано близько 6 тисяч будівель, понад 36 тисяч будівель дістали серйозних пошкоджень внаслідок землетрусів у містах Пазарджик та Ельбістан магнітудою 7,7 і 7,6 бала відповідно.

Малоповерхові будинки в місті зносять будівельною технікою, а багатоповерхівки — за допомогою вибухівки.

Нагадаємо, Фокус писав, що 25 лютого стало відомо: жертвами останніх землетрусів у Туреччині та Сирії стали 44 тисячі людей. Кількість евакуйованих із зони лиха досягла 528 тисяч.

Раніше Фокус писав про те, що геофізик стверджує: Туреччина змістилася на кілька метрів на південний захід.