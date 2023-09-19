Релігійна ненависть, гомофобія та антисемітизм: кого росіяни не хочуть бачити президентом

Близько половини росіян висловилася проти мусульманина на посаді президента, майже третина не хоче, щоб державу очолювали жінка або єврей.

Згідно з даними опитування, проведеного незалежною дослідницькою групою Russian Field напередодні президентських виборів у Росії 2024 року, 68% опитаних росіян виступили проти того, щоб посаду президента обіймала людина, старша за 70 років. Водночас третина опитаних проголосувала б за чинного президента Володимира Путіна, якому цього року виповнюється 71 рік. Про результати всеросійського телефонного опитування розповіло російське неурядове видання "Верстка".

Більше негативних реакцій отримав лише потенційний кандидат у президенти від ЛБТК+ спільноти. Проти так званої "нетрадиційної сексуальної орієнтації" висловилися 80% респондентів.

Серед лідерів у списку неприйнятних якостей майбутнього президента опинилися:

уродженець Північного Кавказу — 42%;

мусульманин — 40%;

бізнесмен — 35%;

єврей — 33%;

людина молодше 40 років — 32%;

виходець з окупованих територій України — 30%;

жінка — 28%.

Найпопулярнішими якостями майбутнього президента росіяни назвали приналежність до військових (27%), вік до 40 років (23%) і ведення підприємницької діяльності (19%).

Опитування Russian Field було проведене 2 — 10 вересня, у ньому взяли участь 1 596 респондентів з усієї Росії.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кремль може зробити Венедиктова "ліберальним" конкурентом Путіна на виборах президента.

Також Фокус писав про те, що 25% росіян хочуть отримати нового президента і назвали ім'я наступника.