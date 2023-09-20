Польські ультраправі тиснуть на уряд через підтримку українських біженців, — Reuters

Дослідження CBOS Foundation показало неприязнь громадянок Польщі до молодих українок, що може бути пов'язано з конкуренцією і за робочі місця, і за чоловіків. Ультраправі заявляють, що інтереси поляків під загрозою через потік біженців з України, що нахлинув.

Заборона на імпорт українського зерна до Польщі відображає дилему, перед якою опинилася правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) напередодні жовтневих виборів. Влада країни загалом підтримує Україну в протистоянні повномасштабному вторгненню РФ і водночас змушена протидіяти тиску з боку вкрай правої політсили. Про це повідомляє Reuters.

Підтримка України — це те, через що коаліція ультраправих політичних партій Польщі "Конфедерація свободи і незалежності" може відібрати голоси електорату ПіС.

Коаліція ультраправих може отримати вигоду з того, що деякі громадяни Польщі незадоволені тим, що, на їхню думку, українським біженцям надають надмірно великі пільги. Праворадикалів також можуть підтримати розсерджені польські фермери, які стверджують, що імпорт українського зерна знижує ціну їхніх власних зернових.

Після того, як Україна у відповідь на заборону зернового експорту в Польщу, Угорщину та Словаччину, заявила, що подасть до суду, один із лідерів польських ультраправих Славомір Ментцен іронізував щодо того, що Варшава після цього, імовірно, підвищить українцям допомогу і запропонує безоплатні кредити на купівлю житла.

За його словами, Україна "скористалася довірливістю польського уряду".

Опитування, проведене минулого місяця, показало, що кількість поляків, які підтримують перебування біженців з України, скоротилася на 69%, тоді як на початку повномасштабного вторгнення їх було 91%. Чверть опитаних висловилася проти, тоді як на початку 2022 року таких було всього 4%.

Польські жінки відчувають неприязнь до молодих українок

Ще одне дослідження показало неприязнь до українських біженців серед молодих жінок, порівняно з іншими демографічними групами.

Дослідження CBOS Foundation свідчить про те, що це пов'язано з тим, що громадянкам Польщі доводиться змагатися з молодими українками — і за робочі місць, і за партнерів.

Хай там як, польські ультраправі заявляють, що інтереси поляків під загрозою через потік українців, що нахлинув.

"Я не сумніваюся в тому, що допомога Україні у військовому відношенні, якщо не знижує власний військовий потенціал Польщі, є необхідною, — заявила представниця Конфедерації Анна Брилка. — Однак уряд ПіС зайшов занадто далеко в тому, що стосується допомоги".

За даними опитувань, коаліція ультраправих, електорат якої здебільшого поділяє ті самі патріотичні та релігійні переконання, що й виборці ПіС, може набрати від 7 до 11,4% голосів. На попередніх загальнонаціональних виборах 2019 року партія набрала 6,8%.

Згідно з дослідженнями, ПіС, яка 2019 року отримала 43,6% голосів, імовірно, залишиться найбільшою партією в парламенті й після майбутніх виборів. Основним її конкурентом буде проєвропейський ліберальний блок. Але отримати більшість, можливо, буде непросто. Спільна коаліція з ультраправими також може мати місце.

Польський уряд продовжив заборону на українське зерно у відповідь на невдоволення виборців із сільської місцевості.

"Коли було необхідно, ми відкрили наші серця і двері наших будинків для біженців з України, — заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. — Але коли потрібно захистити польських фермерів, уряд це зробить, тому що для нас інтереси польських фермерів мають першорядне значення".

Нагадаємо, що Польща може припинити допомогу Україні за умови, що населення буде проти.

Також повідомлялося, що Польща не продовжить допомогу українським біженцям наступного року.