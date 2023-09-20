Майже готовий: у Азербайджані розповіли про укладання мирної угоди з Вірменією

Уряд Азербайджану обеззброїв угрупування у Нагірному Карабаху і має низку вимог до людей, які тримали в руках зброю. З Вірменією також ідуть перемовини. Зокрема, мирна угода майже готова.

19 вересня уряд Азербайджану заявив про початок "антитерористичної операції" на території вірменського анклаву в Нагірному Карабаху. Антитерористичну операцію оголосили після того, як стало відомо про кілька інцидентів — стрілянину та підрив вантажівки. Збройні сили Азербайджану почали завдавати ударів по території анклаву з важкої зброї, після чого очільники Франції та Німеччини запропонували скликати позачергове засідання Радбезу ООН. 20 вересня уряд країни заявив, що досягнув поставлених цілей і припиняє стрілянину. Помічник президента Азербайджану Хікмет Геджієв пояснив, що потрібно для досягнення миру. Основні тези його виступу опублікував "Интерфакс".

Під час брифінгу Геджієв озвучив низку вимог, які мають бути виконані або вже виконані громадянами Нагірного Карабаху. Зокрема, одна з основних вимог — вірменські угрупування повинні скласти зброю. Геджієв запевнив: щодо цього питання отримано чіткі гарантії. Ідеться про те, що угрупування віддадуть зброю, у тому числі — важку артилерію, та залишать бойові пости.

"Ми отримали гарантії того, що вони будуть роззброєні, покинуть свої бойові пости, все військове обладнання та озброєння буде передано до Азербайджану, у тому числі важка артилерія", — сказав помічник президента Азербайджану Ільхама Алієва. Також він стверджує, що процес роззброєння відбуватиметься під наглядом "російських миротворців".

Крім заяви про роззброєння, пролунало пояснення щодо мирної угоди між Баку та Єреваном. Політик запевнив, що вона готова на 70% — про це він говорив менш як місяць тому в інтерв'ю виданню "Арабські новини". Новий тур перемовин почнеться у четвер 21 вересня.

Війні у Нагірному Карабаху: деталі

Зазначимо, перші повідомлення про стрілянину у Нагірному Карабаху з'явились у ЗМІ зранку 19 вересня. Незабаром після цього стало відомо про спеціальну операцію збройних сил Азербайджану, які почали бойові дії проти озброєних угрупувань.

У мережі опублікували наслідки обстрілів, які здійснили, припускають, азербайджанські військові. Стверджується, що було використано важку артилерію: відповідний протест заявили у Франції, Німеччині та низці інших країн.

Фото Reuters | Карта місцевості Фото Reuters | Автомобілі після обстрілу Фото Reuters | Будинок після обстрілу

Вже 20 вересня вірменські угрупування в Нагірному Карабаху склали зброю. Після цього влада Азербайджану заявила, що має напоготові план їхньої інтеграції в азербайджанське суспільство.

Нагадуємо, секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на події в Нагорному Карабаху: оцінив їх з точки зору впливу Росії на Вірменію. На думку українського посадовця, Росія "здасть" свого кавказького партнера. Між тим експерти впевнені, що загострення на Кавказі завдасть "зайвого" клопоту президенту РФ Володимир Путіну та президенту США Джо Байдена. Зокрема, припускають, що це стане їхнім "головним болем".