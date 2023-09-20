"Київ стріляє собі в ногу": депутат сейму Польщі виставив Україні "рахунок" за допомогу (відео)

Кшиштоф Босак підкреслив, що ці розрахунки не включають допомогу, яку надають міжнародні організації, до яких належить Польща, наприклад Європейський Союз. Не враховуються також економічні втрати Польщі, особливо у зв’язку з масовим надходженням українського зерна.

У вівторок, 19 вересня, Конфедерація Свободи та Незалежності організувала прес-конференцію перед посольством України у Варшаві, під час якої "виставила рахунок" українській державі за допомогу, яку їй надала Польща у зв'язку з російською агресією. Про це повідомляє Kresy.pl.

"Ми знаходимося в українському посольстві, щоб прокоментувати зростання напруженості та дії у відповідь, оголошені українським урядом проти Польщі за збереження тарифів на сільськогосподарську продукцію з України, які почали руйнувати польський сільськогосподарський ринок", – сказав депутат Конфедерації Кшиштоф Босак.

За його словами, українська влада оголосила, що буде судитися з Польщею у Світовій організації торгівлі, що "само по собі абсурдно", тому що вона може подати до суду на весь Європейський Союз, а не тільки на Польщу, і що запровадить відповідні мита на деякі товари з Польщі.

Також Кшиштоф Босак додає, що Україна подала скаргу на Словаччину, Польщу та Угорщину до Світової організації торгівлі після рішення цих країн обмежити український імпорт.

"Про цей крок раніше анонсувала українська влада. Днем пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що якщо Польща та Угорщина не знімуть ембарго на українську агропродукцію, Київ введе заборону на імпорт низки товарів з цих країн", — зазначив польський депутат.

Кшиштоф Босак додав, що своєю чергою заступник міністра економіки і торгівлі України Тарас Качка заявив, що протягом кількох днів Україна заблокує імпорт цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі.

"Ця ситуація підводить нас до гіркого підсумку про дружбу президента Дуди з президентом Зеленським і про партнерські відносини між урядом Польщі та урядом України. Ми бачимо, що цих партнерств немає. Вони були напружені перед війною", – зазначив Босак.

У цьому контексті він нагадав, що ще до російсько-української війни були елементи транспортної блокади у зв’язку зі суперечкою щодо дозволів для українських водіїв-далекобійників, а зараз "у нас є велика суперечка щодо торговельної політики, зокрема в аграрній сфері".

Скільки ж грошів Україна "винна" Польщі: деталі

Як вже відомо, Конфедерація з’явилася під українським посольством, щоб виставити рахунок за допомогу.

"На жаль, тут влада в Києві абсолютно невдячна. Вони вірять, що можуть ставитися до Польщі зухвало і вимогливо, що вони можуть не брати до уваги дуже скромно і несміливо артикульовані інтереси польської держави урядом ПіС, який їх зраджував понад рік, а сьогодні стикається з ілюзіями" – наголосив депутат Конфедерації.

Конфедерація "виставила рахунок" Україні, посилаючись на дані Інституту світової економіки в Кілі, заявивши, що ці дані "суттєво занижені та неповні".

Цей інститут оцінює військову допомогу Україні в понад 14 мільярдів злотих. Гуманітарна допомога, надана Польською державою Україні, склала 4,3 млрд злотих. Фінансова допомога в розмірі приблизно 1,6 млрд злотих.

Допомога українським громадянам, надана Польською державою на підставі спеціальних актів, які підтримали всі політичні сили, крім Конфедерації, становила 71,4 млрд. злотих. Приватна допомога поляків, надана польськими домогосподарствами, понад 10 мільярдів злотих.

Загальна сума становить 101,3 млрд злотих.

Босак підкреслив, що ці розрахунки не включають допомогу, яку надають міжнародні організації, до яких належить Польща, наприклад Європейський Союз. Не враховуються також економічні втрати Польщі, особливо у зв’язку з масовим надходженням українського зерна.

"Київ стріляє собі в ногу цими зухвалими, войовничими заявами про запровадження санкцій у відповідь", – додав депутат.

Нагадаємо, Міністр у справах Європейського Союзу Шимон Шинковський вель Сенк зробив заяву агентству у якій йдеться, що Польща може перестати підтримувати Україну, якщо всередині країни не буде такого схвалення.