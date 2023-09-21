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Слухав сам себе: на телемарафоні осоромилися з виступом Зеленського в ООН (відео)

Володимир Пєнов
Фото: Офіс президента | Президент Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 19 вересня

ЗМІ звернули увагу на те, що по телебаченню показали виступ президента України, на якому був кадр із Зеленським у залі.

В ефірі національного телемарафону показали змонтовану версію виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 19 вересня в Нью-Йорку. Про це повідомляє видання Vesti.

Журналісти звернули увагу на те, що під час спічу українського президента показано кадри з ним, де він сидить у залі й ніби слухає свій же виступ.

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Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

19 вересня президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку виступив із трибуни на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

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Одним із головних меседжів виступу було те, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал Росії, однак історія показала, що саме РФ мала зазнати ядерного роззброєння.

Нагадаємо, що 20 вересня на засіданні Радбезу ООН Зеленський запропонував позбавити Росію права вето. У Німеччині ідею українського президента не підтримали.