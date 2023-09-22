"Змістовно": Зеленський розповів про свій візит до Канади (фото)

Український лідер збирається провести переговори з канадським прем'єром Джастіном Трюдо і генерал-губернатором Мері Саймон. Крім того, заплановано підписання важливих двосторонніх документів.

У п'ятницю, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Канади, де в нього заплановано низку зустрічей. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу українського лідера.

Повідомляється, що Володимир Зеленський має намір провести переговори з главою канадського уряду Джастіном Трюдо. Зокрема, політики обговорять оборонну співпрацю та реалізацію української "формули миру".

У межах свого візиту Володимир Зеленський зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон, виступить у парламенті, а також поспілкується з парламентарями, бізнесменами, лідерами думок і представниками української громади в Канаді.

Крім того, український лідер анонсував підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв'язки Канади та України.

"Упевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", — написав Зеленський.

Візит Зеленського до Канади: що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 22 вересня повідомив про прибуття в країну президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Глава канадського уряду також опублікував відповідне відео.

Раніше, 21 вересня, у Канаді анонсували зустріч Джастіна Трюдо з Володимиром Зеленським в Оттаві. Повідомлялося, що вони говоритимуть про підтримку України та підпишуть угоду "про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами".

Ми також повідомляли, що 21 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні, де провів переговори з американським колегою Джо Байденом. Лідери двох країн обговорили оборонну підтримку України та подальшу співпрацю.