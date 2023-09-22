У Франції хочуть судити проросійського депутата Марін Ле Пен: подробиці

Французьку депутатку, яка відмовляється визнавати окупацію Кримського півострова Росією, звинувачують у нецільовому використанні коштів ЄС.

У п'ятницю, 22 вересня, прокуратура Парижа заявила, що депутатка Марін Ле Пен і 23 члени її партії "Національне об'єднання" мають постати перед судом за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європейського союзу. Про це пише Reuters.

Розслідування у цій справі було розпочато в грудні 2016 року. Прокуратура мала намір з'ясувати, чи були використані кошти, виділені для помічників парламентаріїв Євросоюзу, на виплати особам, які працюють на партію "Національне об'єднання".

Як зазначають журналісти, законодавці ЄС отримують гроші на покриття витрат, зокрема на оплату праці помічників. Однак ці кошти не повинні йти на потреби партії.

Загалом у рамках розслідування було розглянуто справи 49 помічників. Згідно зі звітом парламенту, деякі з помічників обіймають високі посади в "Національному об'єднанні".

У партії "Національне об'єднання" відкидають висунуті звинувачення.

"Ми оскаржуємо цю позицію, яка видається хибним розумінням роботи опозиційних законодавців та їхніх помічників, що має насамперед політичний характер", — повідомили в партії.

У прокуратурі заявили, що Марін Ле Пен загрожує тюремний термін на 10 років, штраф в 1 мільйон євро, а також позбавлення права обіймати державні посади протягом 10 років. Суд ще не ухвалив рішення, чи брати до розгляду клопотання прокуратури.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Марін Ле Пен, бувши кандидатом у президенти Франції, відмовилася визнавати окупацію Криму Росією. На думку політика, "на півострові відбувався референдум".

У травні 2023 року Марін Ле Пен заявила, що вважає Крим легітимною частиною Росії, оскільки він був "подарованим диктатором за примхою". Вона також стверджує, що під час своїх візитів на півострів вона нібито спілкувалася з місцевими жителями.