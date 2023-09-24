Екоактивісти спробували зірвати марафон у Берліні (відео)

Група Letzte Generation намагалася попередити людство про екзистенційну небезпеку, розливши фарбу на шляху легкоатлетів.

Німецька поліція запобігла спробі групи кліматичних активістів "Останнє покоління" (Letzte Generation) зірвати легкоатлетичний марафон, що проходив у неділю, 24 вересня, в Берліні. Перед початком марафону екоактивісти розлили на трасі помаранчеву фарбу. Про проведення акції протесту група повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Правоохоронці силою відтягнули маніфестантів за огорожу. Офіційних заяв про затримання активістів поліція не робила. Напередодні проведення марафону влада Берліна заборонила будь-які акції під час спортивного заходу під загрозою великих штрафів.

Група "Останнє покоління" пояснила свою акцію тим, що вони намагаються попередити людство про екзистенціальну небезпеку, і висловила жаль, що їм довелося перешкодити забігу.

Група Letzte Generation спробувала зірвати марафон у Берліні

"Попереджувальний колір на трасі — нам доведеться відмовитися від викопного палива до 2030 року, щоб отримати шанс на виживання", — заявили представники групи в X.

Група Letzte Generation спробувала зірвати марафон у Берліні

Нагадаємо, у квітні члени протестної групи Letzte Generation бойкотували перегони електричних болідів. Активістів не зупинило те, що в чемпіонаті беруть участь тільки електрокари.

Також Фокус писав, що минулого тижня у Франції екоактивісти випадково отруїли рибу під час протесту. Група протестує проти скидання токсичних відходів у воду і запевняє, що використаний хімікат повністю безпечний для живих істот.