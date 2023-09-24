Повстання в Росії за рахунок мігрантів: опозиціонер із РФ розкрив плани Ердогана проти Кремля

Турецький лідер мріє створити імперію Великого Турану для жителів Казахстану, Киргизстану, а також російських республік Башкирії, Татарстану і Якутії. Український контрнаступ може дати заворушенням великий імпульс, вважає російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здатний підняти повстання в Росії, якщо Україна звільнить Крим. Таку думку висловив російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев у спілкуванні з агентством УНІАН.

На думку опозиціонера, у турецького лідера є ідея створення Великого Турану, імперії всіх тюркських народів. До цього утворення мають увійти Казахстан, Киргизстан і російські республіки — Башкирія, Татарстан, Якутія та інші.

"Потрібно розуміти, що всього тюркських народів понад 200 мільйонів осіб. Це величезний народ. Український наступ міг би зараз усіх врятувати. Після того, як Росія втратить Крим, я думаю, Ердоган би дав команду на повстання мігрантів у РФ, їх там уже десятки мільйонів", — продовжив Мальцев.

У президента Росії Володимира Путіна немає військових ресурсів для придушення маси мігрантів. Їхні повстання в Москві, Санкт-Петербурзі та в інших містах призвели до від'єднання тюркських республік, вважає він.

"Там би миттєво піднялися місцеві й сказали: "Ми не хочемо воювати з Україною, це не наша війна, давайте відділятися, потрібен суверенітет". Зі спецслужбами Туреччини вони працюють давно й успішно. Путін це прекрасно знає і ніяк цьому не протидіє", — додав аналітик.

На думку Мальцева, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков є турецьким шпигуном "офіційно".

"Якщо хтось думає, що у Путіна важелі управління в руках, він помиляється. У Путіна є певні нитки, за які він хаотично смикає і чогось може домогтися", — підсумував він.

Нагадаємо, що Ердоган нещодавно розкритикував негативне ставлення до Путіна з боку багатьох світових лідерів. Турецький президент вважає Росію "незвичайною країною, яку не можна ігнорувати".

Фокус раніше писав, що Ердоган вважає ідею повернення Криму Україні неможливою. У 2014 він вів обговорення з Путіним з приводу окупованого півострова.