РФ є "незвичайною" країною: Ердоган сказав, що не варто погано ставитися до Путіна, — ЗМІ

Президент Туреччини заявив, що Росія — це один із провідних виробників зерна у світі, а тому її позицію і думки не можна ігнорувати світовій спільноті.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду з тим, що багато світових лідерів негативно ставляться до глави Кремля Володимира Путіна. Про це пише видання Bloomberg.

За словами турецького лідера, Росія є незвичайною країною, яку не можна ігнорувати.

"І лідери, і прем'єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас немає такого ж ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія — незвичайна країна", — сказав Ердоган.

Видання зазначило, що наразі Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту зерна і добрив лондонською компанією Lloyd's і знову підключити Москву до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Журналісти припустили, що зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України у США та Європі.

"Росія — один із провідних виробників зерна у світі. Тепер ви не можете ігнорувати таку країну", — сказав Ердоган.

Він сказав, що Туреччина буде налагоджувати відносини з РФ.

Нагадаємо, що 19 вересня ЗМІ повідомляли, що Туреччина закупила вугілля з окупованих регіонів України. У період з лютого по липень 2023 року, як зазначають журналісти, Анкара отримала близько 160 тисяч тонн вугілля, видобутого на окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Також 19 вересня Ердоган заявив, що ЗСУ не вдасться повернути Крим. За словами турецького лідера, ще 2014 року він робив спроби провести переговори з Володимиром Путіним щодо півострова, але вони виявилися безуспішними.