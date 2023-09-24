В одному з районів Петербурга та аеропорту зникла електрика, очевидці говорять про вибухи (відео)

У петербурзькому районі Шушари немає води, а в залі вильоту внутрішніх рейсів аеропорту Пулково зникла електроенергія. За годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і бачили яскравий спалах.

Увечері 24 вересня в петербурзькому районі Шушари та аеропорту "Пулково" відключилася електрика, за годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і яскравий спалах. Про це пише видання "Медуза"

Очевидці кажуть, що в Шушарах немає води. В аеропорту Пулково розповіли, що електроенергія зникла в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.

Збій у системі не призвів до затримок рейсів в аеропорту.

Місцеві жителі у спілкуванні з російським медіа Shot кажуть, що за годину до відключення чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Влада міста ніяк не прокоментувала ці інциденти.

"Весь район, усі будівлі знеструмлено, ліфти стоять, жодного світла, подачі води також немає", — розповіли жителі Шушар виданню SOTA.

Нагадаємо, що 21 вересня в російській Тулі прогриміли вибухи, у місті частково зникло світло. Без електроенергії залишилися близько 5 тисяч осіб.

Фокус також писав про вибух 20 вересня в одному з районів Московської області. Кілька квартир було зруйновано, загинули два співробітники МНС, ще трьох госпіталізували.