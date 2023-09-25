На вимогу влади: у РФ хочуть посилити стеження за купівлею громадянами авіаквитків, — росЗМІ

Журналісти стверджують, що такі дії пов'язані з прагненням підвищити рівень безпеки, зокрема в транспортній сфері. У майбутньому влада хоче знати дані про спосіб оплати квитка, інформацію про багаж і IP-адресу пристрою, з якого передавали відомості під час бронювання.

У РФ мають намір збільшити список інформації про покупця квитків на літак, яку авіакомпанії будуть зобов'язані надавати державі. Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на джерела на авіаринку і в держструктурах.

Наразі до централізованої автоматизованої бази даних про пасажирів, якою управляє ФГУП "Защитаинфотранс", підпорядковане Мінтрансу РФ, в основному передаються такі особисті дані пасажирів:

ПІБ пасажира,

дата народження,

дані документа, за яким оформляли бронь,

пункти відправлення і призначення пасажира,

дата поїздки,

стать і громадянство,

номер телефону та адреса електронної пошти.

Крім цього, російська влада планує отримувати і додаткову інформацію. Наприклад:

дані про спосіб оплати квитка (найменування банку, останні чотири цифри номера рахунку або картки, за допомогою якої здійснювалася оплата),

дані облікового запису пасажира на сайті авіакомпанії та адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) комп'ютера, з якого передавали інформацію під час бронювання,

дані про багаж,

дату, коли пасажир бронював квиток,

з ким він бронював його і чи вносилися якісь зміни в бронь.

За даними джерел, наразі немає конкретних відомостей про нові категорії інформації, яку передаватимуть владі.

Чиновник, з яким було проведено інтерв'ю, наголосив, що існує обговорення подібних планів. На його думку, оцінки можуть бути різними, проте такі заходи, імовірно, вживають з метою підвищення загального рівня безпеки, включно з безпекою в транспортній сфері, у ці непрості часи.

Пресслужба "Ростеха", а також інші оператори російських систем бронювання квитків заявили, що працюють відповідно до правил, які встановлює держава, а отже, якщо влада попросить передавати додаткові дані, то вони виконуватимуть ці вимоги.

Нагадаємо, що російські окупанти придумали новий метод збору особистих даних жителів Маріуполя, змушуючи їх подавати заявки на відновлення зруйнованого житла.

На тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, де РФ останні кілька днів проводила так звані "вибори", починають перевіряти місцеве населення за відсутність на "голосуванні".