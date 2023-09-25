"Останній хрещений батько" сицилійської мафії: помер бос "Коза ностри" Мессіна Денаро, — ЗМІ

За даними ЗМІ, мафіозі помер від тривалої хвороби. Він переховувався від влади з 1993 року. Його пошуки ускладнювалися тим, що в поліції були його фото тільки в молодому віці, тому для реконструкції його зовнішності використовували комп'ютерні технології.

Маттео Мессіна Денаро, відомий як "останній хрещений батько" сицилійської мафії, помер після тривалої хвороби. Йому був 61 рік. Про це 25 вересня повідомляє The Guardian.

Його смерть сталася в лікарні, де він перебував під ім'ям Андреа Бонафеде. Мер провінції Л'Акуїла П'єрлуїджі Біонді підтвердив цю інформацію.

Мессіна Денаро був одним із босів сицилійської злочинної організації Cosa Nostra і переховувався з 1993 року. У січні 2023 року його затримали в приватній клініці в Палермо. Він періодично проходив лікування від пухлини. Його стан здоров'я погіршувався, і його перевели з в'язниці суворого режиму в лікарню.

Арешт мафіозі Мессіни Денаро Фото: Скрін відео

Мессіна Денаро був відомий своєю участю в організації безлічі злочинів, скоєних Cosa Nostra. Його також звинувачували в організації вбивств десятків людей. У 2002 році йому було винесено вирок до довічного ув'язнення.

Він був відомий своїм розкішним способом життя — носив дорогі костюми, годинник Rolex і сонцезахисні окуляри Ray-Ban. Його арешт був значущою подією, оскільки його пошуки були ускладнені відсутністю недавніх фотографій, і доводилося використовувати комп'ютерні технології для реконструкції його зовнішності.

Мессіна Денаро відмовлявся співпрацювати з владою і викривати злочини Cosa Nostra. Він був ключовою фігурою в кількох жорстоких убивствах, серед яких були вбивства суддів, включно з Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.

З його смертю слідчі побоюються, що безліч таємниць і секретів Cosa Nostra підуть із ним у могилу, оскільки він залишався вірним мовчазному кодексу мафії (омерта) до кінця.

Нагадаємо, у квітні італійські ЗМІ повідомляли, що члени італійської мафії запропонували родині молодого хлопця фінансову допомогу за те, що вони вбили його "помилково".

Також повідомлялося, що в США 64-річний лідер банди "Флоренсія-13" Браян Кателланос провів у в'язниці суворого режиму понад 30 років і помер там від раку. Він встиг залишити молодим гангстерам останню записку, від якої холоне душа.