Вибух на складі в Карабасі: загинуло 20 осіб, десятки людей у важкому стані (фото, відео)

Унаслідок вибуху на складі з паливом було госпіталізовано 290 осіб. За даними ЗМІ, на місці події перебували охочі заправити автомобіль, щоб виїхати з Карабаху.

Унаслідок вибуху на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран у Карабасі загинуло 20 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Карабаху у Facebook.

Повідомляється, що загалом було госпіталізовано 290 осіб. Людей з опіками різного ступеня тяжкості розмістили в декількох медичних центрах. Більшість із них були переведені в "Республіканський медичний центр".

"На жаль, життя семи пацієнтів врятувати не вдалося, і вони померли в лікарні. Десятки пацієнтів, які постраждали від вибуху, досі перебувають у критичному стані. 13 невпізнаних тіл було передано до "Бюро судово-медичної експертизи", — заявили у відомстві.

У публікації також ідеться, що багатьох людей вважають зниклими безвісти після вибуху.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я Вірменії повідомили про відправлення до Степанакерта вертолітної бригади медиків із необхідними ліками та медобладнанням для потерпілих.

Вибух на складі з паливом у Карабасі: що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, у Карабасі, прогримів сильний вибух. У місцевій службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що детонація сталася в районі траси Степанакерт-Аскера на складі з паливом.

Омбудсмен Гегам Степанян повідомив про понад 200 постраждалих і завив про необхідність задіяти медичну авіацію для порятунку людей.

ЗМІ з посиланням на свої джерела зазначили, що в районі вибуху видавали пальне, тому там було багато людей, які хотіли заправитися, щоб покинути Карабах.

Раніше, 14 вересня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що республіка готова прийняти репатріантів із Карабаху. "Уряд" Карабаху, який капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток.