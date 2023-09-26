Для забезпечення соціальних гарантій: Путін підняв зарплати собі, Медведєву і депутатам РФ

Згідно з указом, глава Кремля і багато інших чиновників РФ почнуть отримувати зарплату більшу на 5,5% вже з першого жовтня 2023 року.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, у рамках якого було індексовано зарплати окремих категорій російський чиновників і державних службовців. Так, виплати у них зростуть на 5,5% вже з 1 жовтня поточного року. Документи були опубліковані на офіційному порталі правової інформації Росії.

Так, перший указ передбачає, що захід поширюється на президента РФ Володимира Путіна, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, депутатів Держдуми і членів Ради Федерації. Крім того, підвищення зарплати також очікує на деяких голів федеральних органів виконавчої влади, співробітників посольств і консульств Росії та інших.

Примітно, що в указі йдеться, що таке рішення було ухвалено для забезпечення соціальних гарантій.

Також опубліковано окремі укази, в яких йдеться про підвищення зарплати зарплати глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна і генерального прокурора Росії Ігоря Краснова.

Нагадаємо, що у Зеленського запропонували добити економіку РФ через витрати Путіна на війну. За словами глави ОП Андрія Єрмака, Кремль хоче у 2024 році витратити на вбивства мирних громадян практично в 2 рази більше, ніж зараз. Це чудовий шанс для Заходу ввести нові санкції.

Також 25 вересня повідомлялося, що РФ оголосила в розшук главу Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. На сайті МВС РФ у картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі "національність" стоїть слово "НІ", тоді як у картках Хофманського і Шмітта національність вказано правильно.