"Шукали 11 днів": український хлопчик утік із німецького інтернату до мами (фото)

Слідчі поліції не бачать кримінальної складової у зникненні українського підлітка і вважають, що той просто сумував за мамою.

На заході Німеччини одинадцять днів шукали 12-річного Максима Клименка з родини українських біженців. За версією поліції, він утік із дитячого будинку, де навчався, бо сумував за матір'ю, повідомляє Bild.

Маленький українець зник безвісти з 15 вересня. Поліція оголосила його в розшук.

"Після ретельного розслідування хлопчика було знайдено живим і неушкодженим у своєї матері"", — повідомив 26 вересня представник поліції.

Слідчі поліції не бачать кримінального підґрунтя у зникненні Максима і вважають, що той просто сумував за мамою. Із Максимом усе гаразд.

Фото: bild.de

Невідомо, чому мама хлопчика не повідомила про те, що дитина перебуває з нею за місцем його навчання. 12-річний хлопчик живе і навчається в дитячому будинку в селі Найтерсен у Вестервальді, його мати живе в Бад-Емсі в окрузі Лан-Емс за 50 км.

Місто Бад-Емс, де знайшли хлопчика Фото: karta-online

Скільки українських біженців за кордоном

Станом на травень 2023 року в Німеччині перебувало близько 1,1 млн українців, тоді як у Польщі — 990 тис. Іншими країнами з великою кількістю українських біженців станом на березень 2023 року є Чехія (340 тис.), Іспанія (178 тис.), Італія (158 тис.) і Болгарія (157 тис.). При цьому, 25-51% українських біженців становлять діти, 26% — жінки середнього віку.

За різними сценаріями, за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Відсутність ефективної політики щодо повернення мігрантів може спричинити дефіцит робочої сили в 3,1-4,5 млн осіб до 2032 року

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що українським біженцям належать виплати в 1 тисячу євро. Деякі українські біженці в Литві можуть отримати допомогу для покриття витрат на оренду житла.

Раніше, 19 вересня прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер попередив, що Польща, імовірно, у 2024 році скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України.