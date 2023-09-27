Голлівудський страйк остаточно добіг кінця: штучний інтелект відтепер "гратиме" за правилами

Нова угода голлівудських сценаристів та виробників кіно зі студіями діятиме до 2026 року і має аж 94 сторінки тексту. Проте її ще мають ратифікувати 11 500 членів профспілки.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) та головні голлівудські студії досягли попередньої домовленості, яка покладе край 146-денному страйку. Про це пише Axios, пояснюючи основні положення нової угоди учасників переговорів.

Трирічна угода про остаточне припинення 146-денного страйку голлівудських сценаристів містить знакові правила, що регулюють використання штучного інтелекту (ШІ) в голлівудських проєктах, тобто в таких галузях інтелектуальної власності, як акторська майстерність, видавнича справа, журналістика. Крім того, в угоді зафіксовані належні прозорість показників стримінгів і бонуси за перегляди.

"Штучний інтелект не може писати або переписувати літературний матеріал, а створений штучним інтелектом матеріал не можна використовувати для підриву достовірності або прав сценариста, якими він володіє персонально, а не в межах певної організації. Сценаристи можуть використовувати штучний інтелект під час виконання послуг за згодою своїх партнерів із виробництва, але їх не можна змушувати це зробити", — наводить Axios положення нової угоди.

Крім того, видання підкреслює, що студії зобов’язані повідомляти сценаристам, якщо будь-які надані їм матеріали згенеровані за допомогою ШІ або містять частини такого матеріалу. Проте зобов’язати сценариста використати штучний інтелект як інструмент для створення текстів студія не може.

Страйк голлівудських сценаристів 2023 року Фото: Getty Images

Виборола Гільдія і матеріальні бонуси у своїй майже 5-місячній боротьбі. Так, автори стримінгових сервісів отримають мінімальне збільшення компенсації на 18%, але за умови, що в бюджет фільму закладено щонайменше 30 мільйонів доларів. Також на 26% зростуть так звані залишкові платежі.

"Для серіалів і фільмів, створених для потокового перегляду, діє нова структура бонусів на основі кількості глядачів, а також угода для студій про обмін даними з Гільдією щодо кількості годин трансляції таких проєктів, як, наприклад, оригінальний серіал Netflix", — пише The Verge.

Досить важливе надбання страйкуючих — складність закриття проєктів стримінговими сервісами через начебто відсутність інтересу до них, якщо фактичні показники або дані рейтингу не свідчать про це.

"Це означає, що Netflix, Disney Plus, Amazon та інші стримінги не зможуть вигадувати показники чи рейтинги. І хоча вони, майже напевно, підпадатимуть під дію контракту про нерозголошення, Гільдія зможе публікувати сукупні дані, що надасть трохи більше інформації про стримінговий бізнес", — зазначає видання.

Натомість члени профспілки вивчатимуть нові деталі угоди, укладеного з Гільдією продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), і вирішуватимуть, чи будуть вони голосувати за її ратифікацію 2-9 жовтня.

Причини страйку у Голлівуді — що відомо

Американські сценаристи розпочали страйк майже п'ять місяців тому, а у липні до них приєдналися актори. Це — найбільший страйк, що вразив голлівудську індустрію за понад 60 років.

Причинами страйку стали незадоволення рівнем зарплати і побоювання використання студіями штучного інтелекту, що дає змогу не тільки писати тексти під іменем відомих сценаристів, а й використовувати образи акторів без їх відома, при цьому нічого не оплачуючи.

Протягом страйку Голлівуд зупинив свою роботу практично по всіх напрямах — за правилами страйку всі 160 тисяч членів Гільдії акторів не мали права грати, співати, танцювати, виконувати трюки у фільмах або озвучувати їх. Вони навіть не мали права бути присутніми на церемоніях нагородження або брати участь у будь-яких публічних проєктах, включаючи спілкування з пресою.

Раніше Фокус писав про те, що Марго Роббі з'явилася на страйку акторів у Голлівуді, а Дрю Беррімор тимчасово закрила власне токшоу через люту реакцію колег.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що страйк у Голлівуді посунув у прокаті не тільки "Дюну 2", а й низку інших прем'єр.