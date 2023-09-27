Литва закликала Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії, — ЗМІ

Лідер Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва виступає за процес європейської інтеграції Грузії разом з Україною та Молдовою.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Грузії важливо синхронізувати геополітичний курс із зовнішньополітичними пріоритетами Європейського Союзу і послідовною підтримкою санкційної політики проти Росії. Про це Науседа заявив 27 вересня під час зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Литви з офіційним візитом, повідомляє Alkas.

Президент Литви заявив, що для того, щоб Грузія набула статусу країни-кандидата в ЄС, необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій ЄС, особливо в питаннях політичної деполяризації суспільства, судової реформи, деолігархізації та свободи засобів масової інформації.

"Грузинське суспільство підтримує європейське майбутнє країни. Я сподіваюся, що вашу країну супроводжуватимуть прозахідні геополітичні рішення і рішучість домагатися європейської та євроатлантичної інтеграції", — сказав Гітанас Науседа.

За інформацією журналістів, він закликав Грузію не проґавити історичної можливості отримати статус країни-кандидата в ЄС. Науседа також заявив, що Литва виступає за процес європейської інтеграції Грузії разом з Україною та Молдовою.

Ставлення Грузії до санкцій проти РФ

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія відмовилася вводити санкції проти Російської Федерації, оскільки це може загострити відносини між двома країнами. Про це заявив спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі.

"Грузія, як і раніше, перебуває під великим ризиком можливого військового конфлікту з Росією", — сказав Папуашвілі. Спікер підкреслив, що така позиція — це насамперед турбота про населення своєї країни.

Нагадаємо, 25 травня Фокус писав, що Грузія запускає для росіян авіарейси в Європу. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Париж, Відень, Ларнакі та Салоніки.

Крім цього, в ОП розповіли, чому Грузія упустила шанс увійти до Євросоюзу. Грузинський уряд підтримує Росію, яка напевно програє війну в Україні, запевняє Михайло Подоляк.