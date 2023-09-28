Європейський Союз обговорить можливе розширення до 36 країн, — ЗМІ

Головний фокус неформальної міністерської зустрічі — необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів.

В Європейському Союзі допускають можливість розширення до 36 країн-членів. Вже розпочались обговорення щодо необхідних змін. Про це йдеться в анонсі неформальної зустрічі міністрів, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією.

Відомо, що зустріч відбудеться 28-29 вересня у Мурсії в Іспанії. На ній обговорять загальні питання та розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де питання розширення також буде одним з центральних.

В анонсі зазначають, що головним фокусом неформальної міністерської зустрічі у перший день, четвер 28 вересня, буде необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів.

"Ці два взаємопов’язані питання формують основу для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час головування Бельгії", – йдеться у повідомленні.

Окрім того відомо, що під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть стосуватися впливу майбутнього розширення політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому ЄС для готовності до розширення.

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA) наступного дня, 6 жовтня.

Вступ України в Євросоюз

За словами генеральної директорки Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталії Форсюк, отримати статус члена ЄС до 2029 року процедурно неможливо, оскільки Україні необхідно імплементувати величезну кількість законодавчих ініціатив.

Форсюк у червні 2022 року зазначала, що українці мають повністю жити за європейськими законами, всі сфери життя мають відповідати європейським параметрам. Тому вступ України не може відбутися протягом року. До того ж, сама собою бюрократична процедура утвердження членства в ЄС є досить тривалою.

У ЄС вважають, що Україна повинна пройти реформування певних секторів. Сім блоків реформ, які висунув Європейський Союз для збереження статусу кандидата.

продовження судової реформи;

боротьба з відмиванням коштів;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

реформа Конституційного суду;

втілення антиолігархічного закону;

зміна законодавства про нацменшини;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП.

Нагадаємо, 31 серпня на пресконференції в Толедо верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею про встановлення орієнтовних термінів вступу нових держав.