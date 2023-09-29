Телеканал "Росія 1" видав у своєму сюжеті польський Ельблонг за Калінінград (відео)

За словами російських журналістів, Калініград нібито залишається конкурентоспроможним навіть в умовах західних санкцій, однак замість нього чомусь показали польське місто.

Редактори випуску програми "Вести" на телеканалі "Россия 1", що виходила 28 вересня, показали польське місто Ельблонг, видавши його за Калінінград. Про це повідомляє російське видання "Инфо 24".

У цьому сюжеті йшлося про програму соціально-економічного розвитку Калінінградської області, презентовану Володимиром Путіним у зустрічі з урядом.

"Регіон залишається конкурентоспроможним навіть в умовах західних санкцій", — каже диктор російського каналу.

Під час сюжету також були продемонстровані кадри Калінінграда, але після виступу Максима Решетнікова, глави Мінекономрозвитку, в кадрі з'явився ельблонгський собор Святого Миколая.

Російські журналісти зазначають, що в самому Калінінграді також є вулиця з назвою Ельблонгська.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що в т. зв. "ДНР" почала ефірне мовлення філія Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК).

Раніше повідомлялося, що на росТБ не змогли правильно назвати місто, що перебуває під обстрілами. Мова про Шебекіно Бєлгородської області, яке на телебаченні назвали "Шемякіно".