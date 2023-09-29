Міграційна криза в Європі: Італія і Німеччина зірвали підписання угоди ЄС (відео)

Міграційна криза в Європі триває і поки що її вирішення перебуває поза межами чинного законодавства ЄС через розбіжності в позиціях деяких країн Альянсу.

Розбіжності між Німеччиною та Італією зірвали 28 вересня довгоочікувану угоду щодо останньої частини міграційної реформи Європейського Союзу, повідомляє Euronews.

Метою Пакту про міграцію та притулок, запропонованого Єврокомісією ще у 2020 році, стало нагальне врегулювання міграційної кризи, що дало б змогу європейським країнам безпроблемно приймати людей, які потребують міжнародного захисту, та розглядати їхні заяви про надання притулку.

Проте досягненню домовленостей завадили позиції двох країн — Італії й Німеччини, а саме їх суперечка щодо того, кому і як рятувати мігрантів-нелегалів у Середземному морі. Італія навіть прагне встановити морську блокаду для боротьби із нелегальною міграцією.

"Це питання нюансів, які іноді вимагають більше часу. Але я впевнений, що найближчими днями зможемо досягти повної угоди", — не втрачає надії на залагодження питання міністр внутрішніх справ головуючої в Євросоюзі Іспанії Фернандо Гранде-Марласка.

Насправді існують ще деякі заперечення, які має до Пакту про міграцію Європарламент, що може також виявитися перешкодою для підписання документа. Одним з гострих питань залишається обов’язкове розселення біженців по країнах Євросоюзу, коли виникає надзвичайна ситуація, на чому наголошує іспанський депутат-соціаліст Хуан Фернандо Лопес Агілар

"Я знаю, що є небажання, є опір. Але проєвропейська більшість в Європарламенті ясно дала зрозуміти, вручаючи нам мандат на переговори, що в ситуаціях кризи потрібні обов'язкові програми розселення. Потрібен європейський масштаб реагування на ситуацію, подібну до тієї, що спостерігається зараз на острові Лампедуза", — підкреслив він.

Країни ЄС уже погодили заходи щодо зміни системи надання притулку та вивезення мігрантів, насамперед з прибережних Італії чи Греції. Тож процедуру затвердження Пакту про міграцію та притулок передбачається завершити до кінця року. При цьому окремі країни-члени, зокрема східноєвропейські, не матимуть права вето, і остаточне рішення повинно бути ухвалене кваліфікованою більшістю держав ЄС.

Нагадаємо, Фокус писав, що на острові Лампедуза вже тривалий час розгортається драма з нелегалами-мігрантами, які переправилися на узбережжя Італії човнами через Середземне море. Раніше ми повідомляли, що біля острова Лампедуза в серпні затонули два човни з мігрантами, 30 осіб зникли.

Крім того, Фокус зазначав, що Німеччина вводить вибіркові перевірки на кордонах з Польщею і Чехією.