Знову російський слід: французького мільярдера підозрюють у відмиванні грошей

З 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, французька фінансова розвідка Tracfin посилила перевірку фінансових операцій за участю російських інвесторів.

Прокуратура Парижа підтвердила, що почала перевіряти фінансові операції власника LVMH Бернара Арно, проведені спільно з російським бізнесменом Миколою Саркісовим. Причина — можливе відмивання коштів. Про це повідомляє Reuters.

Представник мільярдера відмовився від коментарів, а з Саркісовим виданню зв'язатися не вдалося. Однак у заяві, надісланій агентству Reuters електронною поштою, прокуратура Парижа повідомила, що попереднє розслідування було розпочато 2022 року. Відомство підтвердило, що йдеться про оборудки за участю Арно і Саркісова, проте подальші коментарі французькі правоохоронці давати відмовилися.

Історія угоди — що відомо

З посиланням на французьку газету Le Monde Reuters повідомляє, що Саркісов придбав нерухомість на розкішному альпійському гірськолижному курорті Куршавель шляхом проведення складної угоди, в рамках якої Арно через одну зі своїх компаній надав тому кредит.

Видання також процитувало людину, близьку до Арно, яка заявила, що угоду було проведено в повній відповідності до французького законодавства. Однак стверджується, що генеральний директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заплатив Саркісову близько 20 мільйонів євро за володіння активами, а Саркісов нібито отримав від угод близько 2 мільйонів євро.

Слідчі, за даними Reuters, заявили, що трансакції приховують походження коштів та особу кінцевого покупця — Арно.

"Неназваний представник фінансової розвідки Франції Tracfin повідомив Le Monde, що трансакції за участю Арно і Саркісова, які обидва діяли через складну мережу юридичних осіб, могли бути спрямовані на приховування походження використаних коштів", — повідомляє агентство.

Французька газета, за даними Reuters, повідомила, що Саркісов купив 2018 року низку об'єктів нерухомості в Куршавелі через компанії-посередники, але кінцевим бенефіціаром покупки виявився Арно.

Бернар Арно — що відомо про магната

Нагадаємо, у травні Фокус писав, що Бернар Арно, магнат, який займається предметами розкоші, втратив титул найбагатшої людини у світі після того, як акції LVMH різко впали.

Згідно зі списком мільярдерів Forbes World's Billionaires List, у 74-річного бізнесмена, попри втрату значної суми, все ще залишається 319 мільярдів доларів.

Арно отримав титул найбагатшої людини світу в грудні 2022 року, змістивши Маска з першого місця завдяки падінню вартості акцій Tesla.

У лютому цього року агентство Bloomberg повідомило, що француз працює над планом спадкоємності, щоб запобігти будь-яким майбутнім чварам між п'ятьма дорослими дітьми за його величезні статки. План передбачає створення нової холдингової компанії, яка розділить кошти порівну між його нащадками в спробі забезпечити збереження LVMH у родині в майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що Бернар Арно купив унікальний маєток із власним виноградником — резиденцію Леонардо да Вінчі в Мілані. Крім того, Арно придбав у Мілані історичну кондитерську Cova.

Фокус докладно розповідав про найбагатшу сім'ю Європи, яка володіє розкішними брендами і будинками моди. А старший син Арно — Антуан — одружений з відомою російською моделлю Наталією Водяновою.