Пожежа на весіллі в Іраку: наречений і наречена розповіли, скільки близьких загинуло у вогні (відео)

Повідомляється, що внаслідок пожежі загинули 113 осіб. Понад 150 дістали поранення. 18-річна наречена втратила 10 родичів, а наречений — 15 членів сім'ї.

Наречений Реван і наречена Ханін, чиє весільне торжество в Іраку закінчилося катастрофою через велику пожежу, більше не можуть жити у своїй громаді. 27-річний чоловік і 18-річна дівчина розповіли журналістам Sky News, що почуваються "мертвими всередині".

Реван сказав, що втратив у вогні 15 членів своєї сім'ї, додавши, що його наречена "не може говорити" після втрати 10 її родичів, включно з її матір'ю і братом. Її батько також перебуває в критичному стані.

"Я маю на увазі, що кожного разу, коли ми намагаємося знайти щастя, з нами трапляється щось трагічне і руйнує це щастя. Тому нам краще піти", — сказав Реван.

Відео початку пожежі почали публікувати користувачі в соціальній мережі X (раніше Twitter). На кадрах можна побачити танець нареченого і нареченої, а потім початок пожежі.

Пожежа на весіллі в Іраку: що відомо

27 вересня ЗМІ повідомили, що на весільній вечірці в іракській провінції Ніневія, районі Хамданія сталася пожежа. Унаслідок цього загинули 113 осіб, також 150 осіб дістали поранення. Хасан аль-Аллак, заступник губернатора провінції Ніневія, підтвердив ці дані.

Пожежа сталася у великому залі для заходів після того, як було запущено феєрверки під час святкування. За словами очевидців, усе почалося близько 22:45 за місцевим часом, і в цей час усередині будівлі перебували сотні людей.