Погрожував скинути з балкона: у РФ поліцейський побив чоловіка за сині та жовті речі

Правоохоронець вирішив самостійно "розібратися" з чоловіком. Для цього він покликав на допомогу свого друга.

У Печорах Російської Федерації правоохоронці побили місцевого жителя за те, що в того на балконі лежали речі жовтих та синіх кольорів. Про це повідомило російське видання Baza.

Зазначили, що ввечері 8 червня з вікна своєї квартири російський 25-річний поліцейський Денис разом зі своїм другом 23-річним Іллею побачили, як на балконі будинку, що навпроти, лежать речі, пофарбовані в жовті та сині кольори. Чоловіки вирішили "розібратися" з власником тієї квартири — 27-річним машиністом Миколою — оскільки вирішили, що це було зроблено спеціально.

Після того, як Микола відчинив двері своєї квартири, Денис та Ілля відразу відвели його на балкон. Після недовгої розмови поліцейський перевалив постраждалого через поруччя та погрожував скинути вниз. Проте через деякий чоловік чоловіка витягли назад та побили.

Додали, що через декілька місяців на російського правоохоронця та його друга порушили кримінальну справу за статтею 286 КК РФ "Перевищення повноважень".

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо про те, що на Сахаліні в Росії два правоохоронці намагалися електрошокером розбудити чоловіка, який втратив свідомість. Поліцейські не викликали йому швидку допомогу та поїхали з місця події після того, як зрозуміти, що шокер не допомагає. Пізніше постраждалого доставили до лікарні, проте медикам не вдалося його врятувати.

У вересня в Москві чоловік викликав поліцію через те, що нібито побачив жовто-синій вінок біля пам'ятника Платову. Проте вінок мав кольори прапора Ростовської області — синьо-жовтий-червоний. Російські поліцейські прибули на місце та показали на червоний колір та георгіївську стрічку.