Кібербезпеку України підтримає Данія: уряд виділив 2,8 млн доларів

Реальна загроза хакерських атак на українську цифрову інфраструктуру стала причиною рішення влади Данії про допомогу Україні у сфері кібербезпеки.

Данія виділить 20 мільйонів данських крон ($ 2,8 млн) на підтримку кібербезпеки України. Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбулася в Києві в понеділок, 2 жовтня, про плани данського уряду розповів глава МЗС Ларс Лекке Расмуссен. Про це повідомляє прес-служба МЗС Данії.

Таке рішення ухвалили у світлі посилення після початку повномасштабного вторгнення Росії кібератак на українські урядові інтернет-портали і цивільну інфраструктуру після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відомо, що російські хакери періодично здійснюють подібні напади з 2014 року.

"Існує велика потреба у створенні більш надійної цифрової інфраструктури в Україні. Росія використовує кібератаки, щоб спробувати зруйнувати критично важливу інфраструктуру та підірвати довіру до влади. Саме на цьому тлі ми зараз підтримуємо кібербезпеку України 20 мільйонами", — зазначив Ларс Лекке Расмуссен, додавши, що Данія співпрацюватиме в цьому питанні зі США.

Під час неформальної зустрічі в Києві глава МЗС Данії також анонсував відкриття офісу датського посольства в Миколаєві та плани королівства з відновлення постраждалої від військових дій Миколаївської області.

Нагадаємо, Данія відправила в Україну перші 10 танків Leopard 1A5. Данські машини пройшли необхідні відновлювальні роботи після розконсервації і готові стати на озброєння ЗСУ.

Раніше Фокус писав про те, що з урахуванням війни в Україні, нова кіберстратегія США робить акцент на допомогу партнерам. Американці вважають, що кібератаки в майбутньому матимуть більший вплив на війну, ніж можна було припустити раніше.