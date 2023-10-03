Збиття "Боїнга" МАУ: Іран відмовився визнати свою відповідальність, – МЗС

Члени міжнародної Координаційної групи вважають, що їх позиція та позиція Ірану занадто "далекі одне від одного", щоб узгодити щось шляхом переговорів.

Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність та ігнорує претензії членів міжнародної Координаційної групи щодо збиття пасажирського рейсу МАУ PS752. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

"Координаційна група серйозно та віддано ставиться до принципу мирного врегулювання міжнародних спорів. З 2020 року Група робила кілька спроб вирішити спір щодо збиття рейсу PS752 шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран нарешті погодився зустрітися з усіма членами Групи для проведення переговорів", – йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність Ісламської Республіки Іран як держави за збиття рейсу PS752.

Головними темами стала відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права та необхідність повного відшкодування шкоди.

"Координаційна група висловлює жаль з приводу того, що Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії", — зазначили в українському МЗС.

Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, Група вважає, що їх позиція та позиція Ірану занадто "далекі одне від одного", щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів.

"Поки Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність, Координаційна група продовжуватиме вживати заходів для врегулювання цього спору відповідно до норм міжнародного права, включно в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН", — додають у заяві.

Сім’ї жертв рейсу PS752, за словами МЗС, заслуговують на прозорість, справедливість і відповідальність за трагічну втрату своїх близьких і за страждання, які вони продовжують терпіти.

"Координаційна група залишається відданою цій меті", — наголошують у повідомленні.

Аварія рейсу PS752: що відомо

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing-737 рейсу PS752 впав за 60 кілометрів від Тегерана 8 січня 2020 року. Усі 180 людей, які перебували на борту, загинули.

Катастрофа рейсу PS752

У квітні 2021 року секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що іранські військові збили літак МАУ навмисно. За його словами, про це свідчить відмова Ірану надати Україні повний доступ до розслідування обставин катастрофи.

Тіла загиблих на місці катастрофи літака МАУ

При цьому судово-медична експертиза Канади, яка розслідувала катастрофу Боїнга МАУ PS752 під Тегераном, не виявила доказів, що армія Ірану цілеспрямовано збила пасажирський літак.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року першого фігуранта у справі про катастрофу літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України" засудили до 13 років колонії. В обвинувальному акті зазначено, що командир комплексу ППО "Тор М-1", всупереч наказу командного пункту і без отримання дозволу та всупереч відповідним вказівкам, випустив дві ракети по українському літаку.