Помер після тортур: ЗМІ опублікували кадри побиття поліцією Польщі українця Никифоренка (фото)

Журналісти видання отримали записи з камер стеження, які зафіксували останні години життя українця. На відео можна побачити, як його б'ють одночасно кілька полійцейських.

У серпні 2021 року у Вроцлаві помер уродженець Немирова, що на Вінниччині, Дмитро Никифоренко. Наречена Сусанна Водолівова стверджувала, що його побили до смерті поліцейські, які відвезли його до витверезника. У жовтні 2023 року у Польщі опублікували відео з усіх камер спостережень, які зафіксували поведінку українця та дії поліції. Відео підтверджують, що його били і душили, поки він не помер. Про деталі подій дворічної давнини написало видання Onet.

Журналісти видання отримали записи з камер стеження, які зафіксували останні години життя українця. Побачили, які він разом з друзями сідав до автобусу — стояв на власних ногах, трохи хитався, більш міцні друзі підтримували його за плечі. Потім бачили, як хлопця ведуть, зігнувши вдвоє, поліцейські. Також проглянули усі шість хвилин запису, коли Дмитра били до смерті. У статті вказується, що рекомендують не дивитись відео людям, молодшим 18 років — кадри жорстокі.

Вбивство українця у Польщі: деталі

30 липня 2021 року 24-річний українець Дмитро Никифоренко разом з друзями-заробітчанами випив після роботи, ідеться у статті. Чоловік сп'янів і рушив додому у супроводі двох колег. Разом вони сіли у автобус: чоловіка посадили на останнє крісло, він поводився спокійно і навіть задрімав.

Камера автобуса показала, як група українців завантажувалась на останні двері. Видно двох-трьох більших чоловіків, до яких прихилився дещо менший за зростом та вагою Дмитро.

Ситуація у Вроцлаві Фото: Скриншот

Наступні кадри, які потрапили у розпорядження видання, зняті камерою на вході у витверезник. Дмитра сюди доправили з кінцевої станції автобуса, де він сидів на лавці і дрімав. Як встановили журналісти, друзі вийшли раніше і він спав, поки усі не вийшли з транспорту. На кінцевій його оглянули медики, а далі він потрапив до рук поліції, яка повезли його у витверезник.

На відео з-над входу витверезника — двоє поліцейських, які вивернули руки п'яного чоловіка і ведуть його по пандусу у приміщення.

Поліція Вроцлава Фото: Скриншот

Наступні записи зроблені у двох приміщеннях витверезника. Поруч з Дмитром — група з інколи трьох, інколи п'яти людей. Серед них двоє жінок. Його спершу залишають у передпокої, при цьому навалюються п'ять осіб. Далі доправляють у палату, і тут починається побиття. Никифоренку викручують руки, душать, сідають на спину, штурхають, б'ють.

На шостій хвилині запису видно, що Никифоренко вже не ворушиться. Після цього стає ясно, що він помер.

Під час попереднього розслідування, про яке Фокус писав у 2021 році, поліцейські заявили, начебто Дмитро був під впливом наркотиків, а не просто п'яний. Пізніше наполягали, що він бився.

"З протоколу випливає, що чоловік був п’яний і агресивний", — цитується заява речника поліції Нижньої Сілезії Лукаша Дутковяка.

Експертиза довела, що наркотичних речовин у крові не виявили, стверджують журналісти польського ЗМІ. Натомість виявили 1,5 проміле алкоголю.

Крім того, польські правоохоронці стверджували, що когось з них вкусили. Наречена Дмитра ще два роки тому пояснювала, що за тих умов він просто хотів, щоб його відпустили і більше нічого, крім як вкусити, зробити не міг.

Зазначимо, наразі поліція Вроцлава на офіційному сайті не прокоментувала ситуацію щодо Никифоренка, хоч два роки тому почалось службове розслідування. У одному з останніх повідомленнях, які стосуються України, ідеться про деякого чоловіка, якого шукають, щоб арештувати.

Нагадуємо, 8 вересня у Польщі дорослі чоловіки побили двох українських підлітків. При цьому вигукували, що їм потрібно повернутись до себе в Україну. За три дні, 11 вересня, постраждав таксист українського походження. На відео з місця подій видно, як його вдарили у голову, а він у відповідь застосував балончик для самозахисту.