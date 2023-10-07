У відповідь на "неприйнятні дії": США висилають із країни російських дипломатів

У Держдепартаменті заявили, що "відповіли взаємністю" Росії, оголосивши персонами нон грата двох співробітників посольства РФ у США.

Двох дипломатів із посольства Російської Федерації у Вашингтоні було вислано зі США. Про це пише CNN із посиланням на представника Державного департаменту США.

"Держдепартамент відповів взаємністю, оголосивши персонами нон ґрата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах", — сказав представник відомства.

Повідомляється, що цей крок став відповіддю на висилку з РФ двох американських дипломатів. У США заявили, що не потерплять переслідувань своїх дипломатів з боку російського уряду.

"Дії департаменту посилають чіткий сигнал про те, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", — заявили в Держдепартаменті.

Як зазначають журналісти, минулого місяця МЗС РФ викликало посла США Лінн Трейсі. Їй повідомили, що двоє американських дипломатів Джеффрі Сіллін і Девід Бернштейн тепер є "персонами нон ґрата" і зобов'язані покинути країну протягом тижня.

У Москві заявили, що Сіллін і Бернштейн нібито займалися "протиправною діяльністю", спрямованою на "заподіяння шкоди національній безпеці РФ".

Нагадаємо, 7 лютого в МЗС РФ зажадали від посольства США в Москві припинити втручання у внутрішні справи Росії. У відомстві заявили про "зловмисну активність" дипмісії в інфопросторі.

Пізніше, 13 лютого, в американському посольстві закликали громадян США покинути РФ. У відомстві попередили американців про можливі затримання російськими службами безпеки, переслідування і довільне застосування законодавства.