Критик допомоги Україні: висунуто кандидата на посаду спікера Палати представників США, — ЗМІ

За словами журналістів, конгресмен з Огайо Джим Джордан тривалий час критикував допомогу США Україні. Невідомо, чи виступить він за збільшення фінансування для підтримки Києва.

Члени Республіканської партії США висунули Джима Джордана на посаду спікера Палати представників Конгресу. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Джордан, як і раніше, має велику кількість перешкод на шляху до посади, яку раніше обіймав Кевін Маккарті. Більш помірковані законодавці-республіканці в партії побоюються, що його жорстка позиція може стати на заваді в їхньому переобранні.

Видання пише, що під час таємного голосування одразу після висунення Джордана тільки 152 законодавці заявили, що підтримають його. Ще 55 — понад чверть — заявили, що не голосуватимуть.

"Ми були шоковані кількістю людей, які не голосували за нього", — сказав представник Флориди Деніел Вебстер.

Журналісти зазначили, що для обрання на найвищу посаду в Палаті представників необхідно щонайменше 217 голосів.

У матеріалі сказано, що конгресмен з Огайо Джим Джордан підтримав заперечення Дональдом Трампом результатів президентських виборів 2020 року. Ба більше, він тривалий час критикував допомогу США Україні. Щоправда, у п'ятницю 13 жовтня він сказав республіканцям, що підтримує Україну, але не уточнив, чи виступить за збільшення фінансування.

Нагадаємо, що 4 жовтня спікер Палати представників США Маккарті відправлений у відставку. Уперше в історії США спікера Палати представників відсторонили від посади за допомогою ухвалення резолюції про його відсторонення.

Також ЗМІ повідомляли, що допомога США Україні може залежати від того, хто займе місце Маккарті. За словами журналістів, деякі з можливих кандидатів є активними прихильниками підтримки Києва, проте частина з них категорично проти продовження допомоги.