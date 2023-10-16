"Я готовий": представник Папи пропонує обміняти його на дітей, узятих у заручники ХАМАС

Представник Ватикану кардинал П'єрбаттіста Піццабалла вважає, що необхідно докласти максимум зусиль для порятунку заручників.

Представник Папи Римського Франциска у Святій Землі кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, Патріарх Єрусалимський, під час конференції з журналістами заявив 16 жовтня, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, узятих у заручники бойовиками ХАМАС і яких утримують у Секторі Гази, повідомляє Reuters.

"Я готовий на обмін, на що завгодно, якщо це призведе до свободи, до повернення дітей додому. Жодних проблем. Із мого боку є повна готовність", — заявив кардинал.

Представник Ватикану вважає, що необхідно докласти максимум зусиль для порятунку заручників.

"Перше, що потрібно зробити, це спробувати домогтися звільнення заручників, інакше зупинити (ескалацію — ред.) буде неможливо. Ми готові допомогти, навіть я особисто", — сказав він.

Патріарх Єрусалимський наголосив, що він і офіційний Ватикан ще не мали прямих контактів із палестинським войовничим ісламістським угрупованням ХАМАС, яке напало на Ізраїль 7 жовтня, убивши щонайменше 1300 осіб.

"Ви не можете розмовляти з ХАМАС. Це дуже складно", — наголосив представник Папи Римського.

Близько 200 осіб було взято в заручники, близько дюжини з них, імовірно, діти. Піццабалла курує діяльність католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також у Йорданії та на Кіпрі, регіоні, де проживають близько 300 000 католиків.

Зокрема, 11 жовтня повідомлялося, що Папа зробив заяву щодо ізраїльсько-палестинської війни. За словами Папи Франциска, тероризм і екстремізм не сприяють розв'язанню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство та помсту.