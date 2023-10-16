Коаліція нових партій у Словаччині поділила "портфелі": за Робертом Фіцо Міноборони та МЗС

Словацький уряд, за словами глави партії Hlas Андрія Данко, сформовано вже на 80%, але конкретні імена міністрів й досі невідомі. До того ж їх призначення може загальмувати й президентка країни Зузана Чапутова.

У Словаччині партії, що на останніх виборах пройшли до парламенту країни, підписали коаліційну угоду і поділили між собою міністерства та посади у Національній раді. Про це повідомляє словацьке видання aktuality.sk.

Відповідно до підписаної угоди партії розділили міністерські "портфелі" таким чином:

проросійська партія Роберта Фіцо Smer ("Курс — соціальна демократія") — міністерства оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції і сільського господарства;

партія Роберта Фіцо Smer ("Курс — соціальна демократія") — міністерства оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції і сільського господарства; SNS (Словацька національна партія) — міністерства довкілля, культури і спорту та туризму (нове у Словаччині);

Hlas ("Голос") — міністерства внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоровʼя. Крім того, за цією партією — посада віцепремʼєра з європейських фондів та плану відновлення.

Головою Національної ради (парламенту) має стати Пітер Пеллегріні з "Голосу", який обіймав посаду премʼєр-міністра країни з 2018-го до 2020 року.

Пітер Пеллегріні, який має очолити Національну раду Словаччини Фото: З відкритих джерел

За словами очільника партії SNS Андрій Данка, склад нового уряду вже узгоджено на 80%.

"Однак конкретні кандидатури міністрів можуть виявитися проблематичними. За нашою інформацією, президентка (Зузана Чапутова. — Ред.) готова поважати політичні висунення, але й може втрутитися, якщо кваліфікація кандидата або його попередня робота перебуватиме під суттєвим сумнівом", — підкреслює видання.

Після підписання коаліції голова Smer Роберт Фіцо прагне прискорити формування уряду, аби встигнути до саміту Європейської ради, що відбудеться 27 жовтня. Тож 14 жовтня він розкритикував Чапутову за затримку призначення уряду, хоча насправді Фіцо й сам ще не представив їй офіційних імен нових міністрів.

Коаліційна угода — що відомо

Окрім перерозподілу міністерств, у коаліційній угоді лідери партій зобов’язалися гарантувати членство Словаччини в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі.

"Це дещо парадоксально, оскільки і Фіцо, і Данко були рішучими критиками політики обох організацій перед виборами", — відзначає aktuality.sk.

Крім того, за інформацією видання, Андрій Данко залишається прихильником і захисником політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відомий своїм жорстким ставленням до Союзу та НАТО.

Щодо діяльності МЗС, її прокоментував Роберт Фіцо. Він заявив, за даними журналістів, що дипломатичне відомство більше не буде речником іноземних інтересів, а речником інтересів Словаччини.

"Зовнішня політика Словаччини буде створена наново. Буде збудовано здоровий патріотизм і зміцнено суверенітет… А міністр (МЗС. — Ред.) має бути насамперед політиком, а не дипломатом", – прокоментував плани МЗС очільник Smer, який, проте, відмовився повідомити, хто стане новим главою МЗС.

Парламентські вибори — 2023

Нагадаємо, що за формою правління Словаччина є парламентською республікою, глава держави — президент. Державний устрій — унітарна держава. Згідно з Конституцією Словацької республіки влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Тож дії уряду країни не залежать тільки від рішень президента.

Остаточні результати парламентських виборів у Словаччині: Інфографіка aktuality.sk Остаточний розподіл місць у парламенті Словаччини: Інфографіка aktuality.sk

Фокус писав, що після перемоги Smer на парламентських виборах президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні. Згодом вона заявила, що її країна має і надалі надавати військову допомогу Україні. Водночас вона зазначила, що поважає результати парламентських виборів і точку зору партії, що веде переговори про формування нового уряду.

Раніше Фокус повідомляв про те, що означає для України прихід до влади проросійських сил у Словаччині.

Крім того, Фокус зазначив: Роберт Фіцо заявив, що в українській армії служать "фашисти".