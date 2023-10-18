Хуліганами, які осквернили прапор України в Литві, виявилися угорці: поліція їх відпустила

Камери спостереження підтвердили причетність угорців до вандалізму. У Литві передбачене покарання за пошкодження офіційно вивішеного герба чи прапора іноземної держави.

У неділю 15 жовтня у Вільнюсі (Литва) декілька людей осквернили український прапор. Журналісти RTL Híradó з'ясували, що вандалами виявилися угорські футбольні фанати.

За інформацією видання, було затримано шестеро угорських уболівальників, одного з яких відразу відпустили. Тоді як інших взяли під варту, адже камери спостереження підтвердили пошкодження ними українського прапора. Журналісти заначили, що наразі поліція відпустила всіх затриманих.

Додамо, що в Литві передбачене покарання за пошкодження офіційно вивішеного герба чи прапора іноземної держави. Мова йде про штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі строком до двох років.

Видання Telex з посиланням на слова міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомило, що в понеділок 17 жовтня в Литві були затримані декілька громадян Угорщини.

На момент виходу публікації українська влада не прокоментувала інцидент.

У Литві спаплюжили український прапор: що відомо

У неділю 15 жовтня близько 23:00 декілька людей у стані алкогольного сп'яніння зірвали прапор України на вулиці Діджіойі у Вільнюсі. Після чого чоловіки поклали прапор у сміттєвий бак дерев'яним держаком догори та плюнули в нього. Повідомлялося, що троє з чотирьох чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Їх затримали та взяли під варту.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо про масштабний скандал у Макарові Київської області. Переселенка з окупованої частини Запорізької області заявила, що місцева власниця салону краси образила її та чоловіка-військового за те, що їхні діти намалювали прапор України на асфальті біля салону.

13 жовтня у ЗМІ заявили, що англійські футбольні чиновники відмовилися підсвічувати арку стадіону "Вемблі" в кольори прапору Ізраїлю, аби вшанувати пам'ять ізраїльтян, яких вбили ісламські бойовики ХАМАС. Натомість арку підсвічували в кольори українського прапора та французького триколору.