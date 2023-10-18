"Хвороба Росії зайшла занадто далеко": експерт розповів, що чекає на РФ після Путіна (відео)

За словами доктора історичних наук Ярослава Грицака, значну роль у процесі формування нової РФ відіграє Захід. І важливо, щоб при цьому враховувалася думка України.

Росії не пророкують жодних сприятливих сценаріїв розвитку, оскільки всередині країни сформувався режим, який потребує радикальної зміни шляхом "хірургічного втручання", і це не залежить від дій Володимира Путіна. Про це повідомив доктор історичних наук Ярослав Грицак у коментарі медіа "24 Канал".

На його переконання, у цьому процесі Захід матиме суттєвий вплив.

Згідно зі словами Ярослава Грицака, росіяни висловили бажання мати лідера на кшталт Володимира Путіна і тепер у них є такий лідер. Він створив стабільний режим, і вихід із нього потребуватиме значного часу.

"Я не знаю, що буде з Росією після Путіна. Але вважаю, що після його відходу війна змінить свій характер або припиниться. Але з іншого боку, я не бачу нічого хорошого для Росії з Путіним чи без. Якщо Україна має свій хороший сценарій, РФ — ні", — зазначив він.

Для дезінтеграції Росії потрібні внутрішні чинники, такі як сильні регіональні суб'єкти. Однак Володимир Путін послабив такі структури. Найімовірнішим сценарієм для РФ може бути керований хаос, який Захід може спробувати контролювати. У цьому контексті важливо враховувати інтереси України.

"Хвороба Росії зайшла занадто далеко, щоб Росія сама могла впоратися. Її потрібно лікувати хірургічним втручанням. Це означає, що вона має змінюватися не сама, а під тиском ззовні, наприклад Заходу. І важливо, щоб на тлі цього чітко було чути голос України", — додав Грицак.

Нагадаємо, що аналітики ISW заявили, що ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі. Окупанти під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою та демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою та штурмовими групами.

22 вересня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.