Путін у Пекіні з'явився в супроводі офіцерів із ядерною валізою, — ЗМІ (відео)

Як повідомляють журналісти, жодна поїздка президента Росії не обходиться без "ядерної валізи". Як правило, її носить морський офіцер.

У середу, 18 жовтня, було показано рідкісні кадри президента Російської Федерації Володимира Путіна в Пекіні у супроводі офіцерів, що несуть так звану "ядерну валізу", яку можна використати для наказу про нанесення ядерного удару, повідомляє Reuters.

Путіна після зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні зняли на відео, коли він ішов на іншу зустріч в оточенні охорони, за ним слідували два російські військово-морські офіцери у формі, кожен із яких ніс портфель.

Російську "ядерну валізу" традиційно носить морський офіцер. Портфель, відомий як "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах — ред.), завжди перебуває при президентові, але його рідко знімають на відео.

У президента США теж є такий пристрій — так званий "nuclear football". У портфелі зберігаються коди, які президент міг би використати для підтвердження наказу про запуск ядерних ракет, якби він або вона не були в Білому домі.

Візит Путіна в Китай

Президент Росії Володимир Путін 17 жовтня прибув у Пекін для участі в третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", де просуватиме ідею так званої "Великої Євразії". У межах цього заходу Путін проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також низку інших зустрічей.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оцінили ризики, які несе в собі поїздка президента Російської Федерації Володимира Путіна в Пекін. За словами представника ГУР Андрія Юсова, будь-яка активність глави держави-агресора уважно відстежується щодо всіх ризиків, які вона може спричинити.