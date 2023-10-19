В Угорщині виправдалися за зустріч Орбана з Путіним і слова про "військову операцію" в Україні

За словами глави адміністрації прем'єра Угорщини, Орбан говорив із Путіним про необхідність "покласти край російській агресії".

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш виправдався за зустріч Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє угорський телеканал ATV.

За словами Гуйяша, глава уряду Угорщини говорив із Путіним про мир і необхідність "покласти край російській агресії".

Зазначається, що Гуйяш відповів на критику з боку посла США в Угорщині Девіда Прессмана. Той у себе в X (раніше Twitter) написав, що Орбан вирішив постояти поруч із людиною, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні.

Орбан зустрівся з Путіним Фото: Twitter

Глава адміністрації Орбана у відповідь на це заявив, що президент США Джо Байден також раніше зустрічався з Путіним безліч разів. Журналісти помітили, що Байден бачився з главою Кремля тільки до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Тоді Гуйяш сказав, що необхідно говорити про мир.

"Саме це прем'єр-міністр і робив, і іншим я б радив чинити так само", — додав він.

Повідомляється, що Гуйяш заявив, що офіційна позиція Будапешта полягає в засудженні війни і повазі територіальної цілісності та суверенітету України. Цими словами він відповів на запитання про те, чому Орбан на зустрічі з Путіним назвав агресію проти України "військовою операцією".

Віктор Орбан назвав війну в Україні "військовою операцією": що відомо

Нагадаємо, що 17 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним назвав війну в Україні "військовою операцією". Депутат угорського парламенту Мартон Помпошео, який опублікував відповідне відео у себе у Facebook, обурився такими висловлюваннями Орбана і наголосив, що те, що відбувається в Україні, це — війна, у якій, зокрема, гинуть і угорці із Закарпаття.

Також повідомлялося, що Угорщина і РФ підтвердили свої зв'язки на форумі в Китаї. За інформацією ЗМІ, президент РФ Володимир Путін наголосив, що Росія розглядає Угорщину як ключового потенційного супротивника вступу України до Євросоюзу.