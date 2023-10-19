Вимагають припинити допомогу Ізраїлю: до будівлі Конгресу США увірвалися протестувальники (відео)

Активісти вимагали "негайно припинити вогонь" з боку Ізраїлю. Троє людей були заарештовані й обвинувачені в нападі на співробітників поліції.

У середу, 18 жовтня, група протестувальників увійшла до будівлі Конгресу США Cannon House, вимагаючи припинення вогню на Близькому Сході. Про це повідомляє видання The Hill.

Повідомляється, що демонстранти закликали Конгрес вжити заходів щодо зупинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС. Протестувальники також виступають проти військової допомоги Ізраїлю з боку США.

Організаторами акції виступили організації "Єврейський голос за мир" та IfNotNow. Учасники заходу тримали плакати з написом "Негайно припинити вогонь" і скандували відповідне послання.

"Єврейський голос за мир" у соцмережі X звинуватив уряд Ізраїлю і США в "геноциді". В організації заявили, що всередині урядової будівлі перебуває 500 протестувальників і ще десять тисяч — зовні.

"Припинення вогню — це найменше, що ми можемо зробити", — йдеться в публікації.

Водночас у поліції Капітолія США зазначили, що демонстрації всередині будівель Конгресу заборонені.

"Арешти в Canon Rotunda та перекриття доріг тривають. Серед цих арештів троє людей були заарештовані та звинувачені в нападі на поліцейського під час розгляду справи", — повідомили американські правоохоронці.

Нагадаємо, 18 жовтня ЗМІ повідомили, що прихильники ХАМАС атакували дронами американський військовий аеродром в Іраку. Відповідальність за нанесення удару взяло на себе угруповання "Ташкіль аль-Варітін — оперативний штаб "Повінь Аль-Акси".

Раніше, 17 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і Єрусалим спільно працюють над планом із постачання гуманітарної допомоги, наданої іншими країнами та міжнародними організаціями, у район сектора Гази.