На думку фінансового експерта Крістіана Герке, німецький уряд поводиться "суперечливо", оскільки, з одного боку, державна фірма купує і продає російський газ, а з іншого — чиновники закликають до посилення санкцій проти РФ.

Німеччина все ще торгує скрапленим природним газом із Російської Федерації, оскільки розірвання контракту може обійтися державі в мільярди євро. Про це пише Bloomberg 19 жовтня.

Повідомляється, що минулого року Німеччина націоналізувала фірму SEFE GmbH, яка раніше була підрозділом "Газпрому". Цей крок було зроблено з метою уникнути побічних ефектів від енергетичної кризи, що виникла в регіоні після скорочення поставок трубопровідного газу з РФ.

SEFE досі постачає російський скраплений природний газ у рамках угоди, підписаної до націоналізації компанії. Йдеться про 20-річний контракт на постачання газу із заводу на Ямалі в Сибіру.

Так, цього місяця SEFE прийняла в бельгійському порту Зебрюгге окремі партії російського газу, які буде відправлено до Індії. Імпортувати газ із РФ у Німеччину або будь-яку іншу країну ЄС у компанії не мають наміру.

"Як і будь-який довгостроковий контракт на поставку, цей старий контракт SEFE також містить дуже суворі штрафні санкції та наслідки відповідальності в разі, якщо SEFE не виконає свої договірні зобов'язання", — сказав представник фірми.

Як зазначають журналісти, згаданий контракт став "головним болем для Німеччини", оскільки раніше Берлін прямо заявив про повну відмову від використання російського газу у зв'язку з війною в Україні.

При цьому порушення угоди може обійтися німецькому бюджету щонайменше в 10 мільярдів євро. Це приблизна сума збитків і штрафів, яку теоретично може стягнути РФ, подавши позов до міжнародного арбітражного суду. За словами знайомих із ситуацією осіб, цей факт робить розрив контракту малоймовірним.

Фінансовий експерт Крістіан Гьорке зазначив, що через ситуацію з SEFE уряд Німеччини поводиться "суперечливо". Так, німецька держкомпанія купує, просуває і продає російський газ і водночас влада закликає до посилення антиросійських санкцій.

Нагадаємо, у травні минулого року російський "Газпром" оголосив про припинення поставок газу до Німеччини. Причиною стало те, що європейська фірма Shell Energy Europe Limited відмовилася здійснювати платежі за постачання російського газу в рублях.

У березні цього року Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про повне припинення поставок газу, нафти і вугілля з Росії. За його словами, рік тому не очікував, що вдасться легко в економічному плані пережити відмову від російських енергоресурсів.