Далекоглядний план: Ин пообіцяв "сумлінно" виконувати домовленості з Путіним

За словами журналістів, Росія і Північна Корея прагнуть зміцнити близькі відносини на тлі того, що вони вважають Захід ворожим і агресивним.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою готовність виконати зобов'язання, які були узгоджені з президентом Росії Володимиром Путіним за підсумками останніх зустрічей. Про це повідомляє Reuters.

У попередньому місяці Кім Чен Ин здійснив поїздку в Росію, під час якої він запросив президента Путіна в Пхеньян. Під час цієї зустрічі обговорювалися питання військового співробітництва, включно з аспектами програми супутників Північної Кореї, а також вторгнення РФ в Україну.

Незабаром після зустрічі Кіма з Путіним у КНДР прибув Лавров.

Кім Чен Ин і Сергій Лавров обговорили можливості зміцнення співробітництва для активнішого втручання в регіональні та світові питання, ґрунтуючись на міцних політичних і стратегічних відносинах довіри. Також у джерелі йдеться, що Сергій Лавров передав Кіму привітання від президента Путіна.

Кім пообіцяв "розробити стабільний, перспективний, далекоглядний план відносин між КНДР і Росією в нову епоху, сумлінно виконуючи домовленості і просуваючись вперед у справі побудови могутньої держави".

Росія і Північна Корея намагаються налагодити тісніші зв'язки на тлі того, що вони вважають ворожим і агресивним Захід на чолі зі США.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що між Північною Кореєю і Російською Федерацією збільшилася кількість вантажоперевезень після зустрічі Володимира Путіна і Кім Чен Ина. 5 жовтня було зафіксовано біля кордону з РФ рекордну кількість вантажних вагонів.

6 жовтня американські ЗМІ повідомили, що Північна Корея передала Росії артилерію, яку використовують у війні проти України. На думку журналістів, КНДР почала підтримувати Москву після зустрічі двох лідерів у столиці РФ.