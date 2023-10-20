Четвертий рейс: з Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців

За даними посольства України в Ізраїлі, українцям було надано консульську допомогу під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

У четвер, 19 жовтня, було запущено четвертий евакуаційний рейс з Ізраїлю до Румунії з 79 українськими громадянами на борту. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"О 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерним рейсом до м. Бухарест (Румунія) вилетів четвертий евакуаційний борт із 79 громадянами України", — ідеться в повідомленні.

Посольство повідомляє, що надало консульську допомогу українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Зазначимо, в Ізраїлі мають розпочатися бойові дії проти терористів ХАМАС, які 7 жовтня перетнули кордон Сектора Газа і вбили близько 1200 осіб. Крім того, викрадено близько 150 осіб, причому, згідно з даними посла Корнійчука, серед них може бути п'ять українців.

На сьогодні Армія оборони Ізраїлю завдає ракетних ударів по штабах бойовиків у Секторі Газа і звітує про знищення командирів ісламістів. Тим часом накопичується бронетехніка ЦАХАЛ: десятки машин зафіксували ЗМІ. Також помітили підготовку бронемашин до загрози з повітря: на танки наварюють металеві решітки для захисту від ударних дронів.