"Путін — саморуйнівник": популярність президента РФ в Ізраїлі різко знизилася

За словами доктора Самуеля Барнаї, останніми тижнями Кремль різко критикував Ізраїль у зв'язку з подіями в Газі. Тепер багато ізраїльтян більше не підтримують Путіна.

Президент Російської Федерації Володимир Путін сильно втратив свою популярність в ізраїльському суспільстві. Висловлювання російської влади на адресу Ізраїлю є прикладом того, як Путін вміє тільки розривати відносини. Про це 19 жовтня заявив викладач університету ім. Бен-Гуріона та Єврейського університету Самуель Барнаї, повідомляє ERR.

"Ви пам'ятаєте той парад 9 травня, коли Путіна супроводжували тільки президент Сербії і прем'єр-міністр Ізраїлю. Нетаньяху вважав, що в них нормальні стосунки. Путін — саморуйнівник. Росія втратила Україну, українське суспільство, у зв'язку з останніми подіями вона втратила і Вірменію. Вони говорять про те, що Ізраїль здійснює військові злочини, що це сучасний фашизм", — сказав Барнаї.

Він вважає образливим те, що російська влада не висловила співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок теракту 7 жовтня. Ізраїльтяни раніше добре, навіть із симпатією, ставилися до Путіна, але тепер їхня думка про президента РФ змінилася.

"У нас маса людей із російськими паспортами. Деякі з них, наскільки мені відомо, перебувають у заручниках у секторі Газа. Раніше і російськомовне, і неросійське населення Ізраїлю нормально ставилося до Росії. Але тепер я бачу в соцмережах, що навіть ті, хто розумів позицію Путіна з питань Криму та України, ставилися до нього з симпатією, більше не підтримують його", — розповів Самуель Барнаї.

Він зазначив, що Російська Федерація останнім часом намагалася вплинути на постачання озброєнь Україні.

"В останні два роки Росія намагалася зробити все для того, щоб Ізраїль перебував якомога далі від війни в Україні. Щоб Ізраїль не постачав Україні серйозні види озброєнь. Подивимося, як тепер розвиватимуться події", — заявив Барнаї.

Сьогодні емоційна готовність ізраїльського суспільства допомагати Україні набагато вища.

Нагадаємо, 19 жовтня Фокус писав про те, що ізраїльський політик звинуватив РФ у підтримці ХАМАС. Голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман на одному з головних пропагандистських ресурсів Путіна — Russia Today заявив, що Росія заплатить за те, що робить.