"Переходять до більш небезпечного етапу": Кім Чен Ин погрожує превентивним ядерним ударом

У Північній Кореї заявили, що ті часи, коли право на превентивний удар нібито було "монопольною власністю США", вже минули.

Керівник Корейської Народно-Демократичної республіки (КНДР) Кім Чен Ин пообіцяв "відповісти" Сполученим Штатам Америки на нібито спроби "розв'язання ядерної війни". Про це пише північнокорейське інформаційне агентство (ЦТАК) 20 жовтня.

В агентстві заявили, що "військові провокаційні підступи США переходять до більш небезпечного етапу".

Як "підтвердження" згадуються майбутні спільні повітряні навчання США, Південної Кореї та Японії поблизу Корейського півострова. Також ідеться про перекидання в Південну Корею "всіх ядерних стратегічних засобів".

"Та сторінка історії, коли право на превентивний удар залишалося "монопольною власністю" США, перевернута", — заявили в ЦТАК.

У Північній Кореї нагадали, що Пхеньян нещодавно закріпив на законодавчому рівні свою політику щодо ядерної зброї, яка передбачає "необхідні норми поведінки" на випадок ядерної агресії проти КНДР.

"Для США краще якнайшвидше зрозуміти, що чим частіше повторюється прорахунок, тим ближче підходить небезпечний момент для американського континенту за океаном", — додали в агентстві.

Нагадаємо, 12 жовтня Кім Чен Ин висловив надію на перемогу Російської Федерації в боротьбі з "політикою гегемонії імперіалістів" і побажав президенту РФ Володимиру Путіну "міцного здоров'я та успіхів".

Пізніше, 20 жовтня, Кім Чен Ин підтвердив свою готовність виконати зобов'язання, які були узгоджені з президентом Росії Володимиром Путіним за підсумками останніх зустрічей.