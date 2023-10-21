США попередили 100 країн: РФ дискредитуватиме чесні вибори в усьому світі, — Reuters

За словами журналістів, успіх Росії в поширенні дезінформації щодо виборів у США 2020 року та пандемії Covid-19 спонукав Кремль продовжувати реалізовувати такі спецоперації.

Американська розвідка дійшла висновку, що Росія використовує шпигунів, державні ЗМІ та соціальні мережі, щоб підірвати віру людей у чесні демократичні вибори по всьому світу. Попередження США розіслали в 100 країн. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, це глобальне явище.

"Наша інформація показує, що високопоставлені російські урядовці, включно з Кремлем, бачать цінність у цьому типі операції впливу та вважають її ефективною", — ідеться у звіті.

Як розповів неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту США, успіх Росії в поширенні дезінформації щодо виборів у США 2020 року та пандемії Covid-19 спонукав Кремль активізувати свої операції з впливу на вибори в інших країнах.

"Успіх породжує більше, і ми безумовно розглядаємо вибори у США як каталізатор", — сказав чиновник.

Повідомляється, що Вашингтон також провів брифінг для урядів усіх країн-одержувачів попередження. У Штатах вважають, що Кремль хоче "сіяти нестабільність" у демократичних країнах, зображуючи вибори як неблагополучні, а уряди — нелегітимні.

Ба більше, як зазначили у виданні, Вашингтон визнає, що вразливий перед цією загрозою. У доповіді йдеться, що РФ використовує як явні, так і таємні механізми. У неї є мережі впливу і довірені особи, якими керують спецслужби Кремля.

Джерело заявило, що ФСБ РФ ФСБ таємно працювала над залякуванням працівників виборчих комісій, організацією протестів у день виборів і "саботажем голосування за кордоном" на виборах 2020 у неназваній країні в Європі.

Нагадаємо, що 12 жовтня ЗМІ повідомляли, що російський сервіс таксі Yango міг зливати дані ФСБ. За словами журналістів, розслідування влади засвідчило, що особисті дані, зібрані службою таксі Yango, були передані в РФ.