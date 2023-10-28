Ізраїль висилає послів з Туреччини після заяв Ердогана про Газу та "воєнних злочинців"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що відносини двох країн потребують переоцінки через останню заяву турецького лідера.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час виступу на мітингу на підтримку Палестини заявив, що Ізраїль виступає "окупантом" Сектора Гази. Після цього міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен дав наказ вислати послів з Туреччини. Про це він написав на своїй сторінці в Х (раніше Твіттер).

Голова МЗС завив, що необхідно провести переоцінку відносин між Ізраїлем та Туреччиною після заяви турецького лідера.

"З огляду на серйозні заяви, що надходять з Туреччини, я наказав повернутись дипломатичним представникам, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем та Туреччиною", — написав Коен.

Що сказав Ердоган?

В Стамбулі відбувався масштабний мітинг на підтримку палестинців. На нього прибув президент Реджеп Ердоган на гелікоптері. Під час виступу перед мітингувальниками турецький президент заявив, що світ мовчки спостерігає за загибеллю тисяч безневинних дітей у Секторі Гази.

Також Ердоган акцентував на тому, що Захід несе відповідальність за бойові дії в Ізраїлі. Він згоден з позицією, що кожна держава має право на самозахист, але потрібна справедливість. Відтак, на його думку, Ізраїль виступає окупантом у випадку Сектора Гази.

"У Газі відбувається різанина. І це — повністю справа рук Заходу… Ізраїль, як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна", — резюмував Ердоган.

Нагадаємо, 28 жовтня ЗМІ писали, що Ізраїль ввів війська на територію Сектору Гази.

Також 27 жовтня ЦАХАЛ оголосив про розширення наземної операції в Секторі Гази.