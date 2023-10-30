У Грузію зайшла "диверсійна група росіян", — Саакашвілі

Групою, як заявив Міхеіл Саакашвілі, керує 1-е головне управління російської армії. Колишній президент Грузії наголосив, що потрібна координація з цивільним суспільством і народом.

Диверсійна група росіян зайшла на територію Грузії. Про це ув'язнений колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі повідомив під час відеозв'язку на судовому процесі, повідомляє "Эхо Кавказа" в понеділок, 30 жовтня.

За його словами, у російських диверсантів погані наміри. Він закликав обережно й уважно ставитися до росіян. Саакашвілі наголосив, що потрібно створити гарячу лінію "цивільної оборони", куди всі охочі зможуть зателефонувати й повідомити стосовно антигрузинських проявів у країні.

За його інформацією, прибула диверсійна група, якій поставлено завдання захопити владу в умовах заворушень і дестабілізації. Кожна група хлопців спортивної статури повинна бути на контролі.

"Таких людей понад сто тисяч", — пояснив колишній керівник держави.

Міхеіл Саакашвілі додав, що групою керує 1-е головне управління російської армії. У цій ситуації, на його думку, потрібна координація з партнерами Грузії, цивільним суспільством і народом.

Саакашвілі у в'язниці

Восени 2021 року Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися на батьківщину, щоб узяти участь у політичному житті країни. Однак його заарештували та звинувачують у низці зловживань, пов'язаних із фінансовими питаннями.

Раніше, 14 липня, повідомлялося, що Грузія звинуватила польського лікаря в таємному вивезенні біоматеріалу Саакашвілі. Медика завели в окрему кімнату й обшукали. У взутті наче знайшли зім'ятий папірець із біоматеріалом грузинського політика, який ніяк не може одужати від невстановленої хвороби.

3 липня президент Володимир Зеленський висловив протест проти дій грузинської влади. Політик заявив, що Саакашвілі вбивають за наказом Кремля.

Нагадаємо, наприкінці вересня дружина Саакашвілі вперше відвідала політика в Грузії. Жінка зауважила, що зараз вона виявилася психологічно готовою для зустрічі з ним.