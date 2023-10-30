У Росії скасували санкції проти екс-нардепа з України Мураєва, — росЗМІ

Російська сторона ухвалила рішення про скасування санкцій щодо Євгена Мураєва після оголошення підозри в державній зраді з боку СБУ. В Україні йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Влада РФ ухвалила рішення про скасування санкцій щодо колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва. Причиною тому стало заочне оголошення про підозру в державній зраді з боку СБУ. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Кабмін РФ виключив колишнього депутата Верховної Ради Мураєва зі списку осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи", — ідеться в повідомленні.

Екс-нардеп Мураєв отримав підозру в держзраді від СБУ

25 липня 2023 року Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в державній зраді колишньому нардепу, керівнику забороненої проросійської партії "Наші" Євгену Мураєву.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України", — ішлося в повідомленні СБУ.

У СБУ зазначили, що Мураєв поширював кремлівські наративи та маніпулював громадською думкою українців в інтересах РФ, використовуючи власний телеканал "Наш". Зокрема, його медіаресурс подавав викривлену інформацію про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені.

У листопаді 2022 року співробітники СБУ провели обшуки у Євгена Мураєва. Тоді у нього вилучили готівку, зокрема в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, книги з історії Росії та інші матеріали.

Зазначимо, йому загрожує до 15 років позбавлення волі за ч. 1 статті 111 (державна зрада) і ч. 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян) КК України. У червні 2022 року апеляційний суд заборонив діяльність партії Мураєва "Наші", яку Міністерство юстиції України занесло до списку проросійських політичних сил.