Через два місяці після катастрофи: літак Пригожина приземлився у Білорусі, — Гаюн (фото)

Літак Beech C90GTi King Air приземлився на аеродромі в Гомелі об 11:53 (за мінським часом). Попереднього разу борт був у Білорусі 3 серпня, проте менш ніж за 6 годин вилетів до Санкт-Петербурга, розповіли в моніторинговій групі.

У вівторок 31 жовтня вперше після смерті засновника приватної військової компанії Євгена Пригожина його літак прилетів у Гомель (Білорусь). Про це повідомили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

"Один із бортів Пригожина прилетів у Гомель. Сьогодні вперше, через два місяці з моменту катастрофи, до Білорусі з Санкт-Петербурга прилетів один із літаків, пов'язаних із ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.

У моніторинговій групі зазначили, що об 11:53 (за мінським часом) на аеродромі в Гомелі приземлився літак Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893. Минулого разу цей літак був у Білорусі 3 серпня, проте вже через 5 годин та 20 хвилин вилетів до Санкт-Петербурга.

Карта польоту літака Beech C90GTi King Air

У "Беларускі Гаюн" додали, що 13 жовтня з військового аеродрому "Бобруйск" до Малі вилетів транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RA-76370 російської вантажної авіакомпанії "Абакан Ейр".

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Російської Федерації розбився літак, на якому перебував начальник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. На місці авіакатастрофи виявили десять тіл. Серед загиблих ідентифікували Пригожина, командира Дмитра Уткіна та інших керівників ПВК.

У перші дні після катастрофи в Росії говорили про чотири версії події — теракт на борту, збиття літака російською ППО, організація вбивства російським президентом Володимиром Путіним або причетність української сторони. 9 вересня з'явилася інформація про те, що нібито російський винищувач влучив по літаку Пригожина.

9 жовтня експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що начальника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина міг вбити президент РФ Володимир Путін. З його слів, лідер РФ так вчинив, аби показати, що той ще залишається головним.