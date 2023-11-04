"Не все в Польщі закінчилося виборами": Лех Валенса попередив про ймовірні теракти в країні

За словами екс-глави Польщі, сторона, яка програла на виборах, готова піти на все, щоб не віддавати владу.

Лех Валенса, перший демократично обраний президент Польщі з 1926 року, який обіймав цю посаду з 1990 до 1995 року, заявив про загрозу терактів у Польщі. Про це він написав у Facebook.

За його словами, сторона, яка програла на парламентських виборах у Польщі, "здатна зробити все, щоб не віддати владу".

"Я попереджав вас і попереджаю. Не все в Польщі закінчилося виборами. У мене є інформація, що планується низка терористичних акцій. Сторона, яка програла на виборах, здатна зробити все, щоб не віддати владу. Сьогодні я повідомляю про злочин", — написав Лех Валенса, натякнувши, що йому також надходять погрози.

Пост Леха Валенси Фото: Скриншот

"Я ніколи не піддавався і не піддамся жодним погрозам. Сподіваюся, що відповідні служби швидко й ефективно спіймають цих "диваків", які поширюють кримінальні погрози", — резюмував Лех Валенса.

Нагадаємо, після висловлювань експрезидента Польщі 2022 року про те, що політичну систему Росії треба змінити і зменшити її населення до 50 мільйонів осіб, Валенсі почали надходити погрози. Кремлівські пропагандисти назвали екслідера Польщі негідником і запропонували 5 млн доларів або євро за його голову.

Вибори до Сейму Польщі відбулися в середині жовтня. Провідна партія "Право і справедливість" набрала 35,38% голосів, посідаючи перше місце. На другому місці розташувалася опозиційна "Громадянська коаліція" з результатом у 30,7%.